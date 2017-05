Weiterer Bundeswehrsoldat unter Terrorverdacht festgenommen

Berlin/Karlsruhe (Reuters) - Im Zusammenhang mit dem terrorverdächtigen Offizier Franco A. haben die Ermittler einen weiteren Bundeswehrsoldaten festgenommen.

Der 27-jährige Deutsche Maximilian T. sei am Dienstag im baden-württembergischen Kehl verhaftet worden, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Er sei dringend verdächtig, aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus gemeinsam mit den vor zwei Wochen festgenommenen Franco A. und Mathias F. eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben, sagte Sprecherin Frauke Köhler.

Die drei Beschuldigten hätten einen Angriff auf das Leben hochrangiger Politiker und Personen des öffentlichen Lebens geplant, die sich aus ihrer Sicht für eine verfehlte Ausländer- und Flüchtlingspolitik engagierten. Auf ihrer Liste hätten unter anderem der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und Justizminister Heiko Maas gestanden, bestätigte Köhler. Die Tat habe Franco A. verüben sollen. Dieser hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und einen Asylantrag gestellt. "Auf diese Weise wollten die drei Beschuldigten den Verdacht nach dem Anschlag auf hier lebende Asylbewerber lenken", erläuterte Köhler. Die Tat habe von der Bevölkerung als "radikal-islamistischer Terrorakt eines anerkannten Flüchtlings" aufgefasst werden sollen, hieß es ergänzend in einer Erklärung.

A. soll sich die ihm zugesprochenen Leistungen für Asylbewerber zum Teil selbst bei den Behörden abgeholt haben. Der nun verhaftete Soldat T. hat ihn laut Köhler mit falschen Entschuldigungen vor Dienstvorgesetzten verteidigt.

Zur Vorbereitung des Angriffs beschafften sich die Männer in Österreich eine Pistole, die sie zunächst zwischenlagerten. Mitte Januar nahm A. die Waffe an sich und verwahrte sie in einem Putzschacht auf einer Behindertentoilette am Wiener Flughafen, wo sie jedoch von der Polizei entdeckt wurde.

"SPIEGEL": AUCH T. WAR IN ILLKIRCH STATIONIERT

Die beiden Soldaten Franco A. und Mathias F. wurden am 26. April festgenommen. Laut "Spiegel" war der nun ebenfalls verhaftete T. ein enger Freund von A. Beide seien in der 2. Kompanie des Jägerbataillons 291 im französischen Illkirch eingesetzt gewesen. T. war laut "Spiegel" auch im Januar mit ihm zusammen in Wien. Außerdem seien in einer Online-Chatgruppe, in der Franco A. und andere Sympathisanten regelmäßig rechtsextreme Reden, Fotos und Audio-Dateien austauschten, viele Einträge von T. gefunden worden.

Bei den Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Rechtsextremen A. waren in der Kaserne in Illkirch Wehrmachtsandenken und Wandgemälde von Wehrmachtssoldaten in einem Aufenthaltsraum gefunden worden. Es wurde auch ein in ein Sturmgewehr geritztes Hakenkreuz entdeckt. Generalinspekteur Volker Wieker lässt inzwischen alle Kasernen auf Wehrmachts-Sammelstücke und Nazi-Symbole durchforsten. Ursprünglich hatte das Ministerium für diesen Dienstag einen Zwischenbericht dazu angekündigt. Ein Sprecher sagte aber, es gebe lediglich einen Bericht, ob die am Freitag ausgegebene Weisung umgesetzt werde. Ergebnisse sollen am kommenden Dienstag vorliegen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat eine lückenlose Aufklärung angekündigt. Zudem hat sie der Armee allgemein ein Haltungsproblem und Führungsschwäche bescheinigt.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, nach der Verhaftung eines weiteren Soldaten müsse man davon ausgehen, dass sich eine Terrorzelle innerhalb der Bundeswehr gebildet habe. "Das ist eine Riesen-Blamage für die Verteidigungsministerin", sagte er. Von der Leyen müsse den von ihr total vernachlässigten Bereich der inneren Führung so organisieren, dass solche Fälle ausgeschlossen seien.