"Welt" - Internet-Kriminalität hat 2016 deutlich zugenommen

Berlin (Reuters) - Cyber-Attacken haben einem Zeitungsbericht zufolge im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.

Die Polizei habe über 82.000 Fälle von Cyberkriminalität im engeren Sinn registriert, berichtete die "Welt" unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik am Sonntag. 2015 waren es demnach noch rund 46.000 Fälle von Ausspähen, Abfangen oder Verändern von Daten. Häufig geht es dabei um Betrug etwa beim Online-Einkauf. Darüber hinaus habe es aber auch über 4400 und damit ein Viertel mehr Fälle von Computersabotage gegeben. Dabei werden Computersystem stunden- oder tageweise lahmgelegt, was besonders bei Online-Händlern zu hohe Verdienstausfällen führt.

Innenminister Thomas de Maiziere will die Kriminalitätsstatistik 2016 am Montag in Berlin vorstellen.