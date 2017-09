Wenig Bewegung in Wählergunst vor deutscher Bundestageswahl - Emnid

BERLIN (Dow Jones)--Zwei Wochen vor der Bundestagswahl stagniert die SPD in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" (BamS) erhebt, kommt die SPD wie in der Vorwoche auf 24 Prozent. CDU/CSU verlieren dagegen einen Punkt auf 37 Prozent. Dafür ver-bessert sich die AfD auf 9 Prozent (plus 1). Unverändert gegenüber der Vorwoche bleiben die Linke mit 9 Prozent, sowie Grüne und FDP mit jeweils 8 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen erneut 5 Prozent.

Bei der Direktwahlfrage kann SPD-Herausforderer Martin Schulz leicht zulegen. Er kommt auf jetzt auf 27 Prozent, in der Vorwoche waren es 25 Prozent gewesen. Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert dagegen zwei Zähler und sinkt von 50 Prozent auf 48 Prozent.

Der Berliner Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer geht nicht davon aus, dass die SPD ihren Rückstand noch aufholen kann. "Bei nahezu allen derzeit wichtigen Themen hält eine klare Mehrheit die Union für kompetenter als die SPD. Sogar in der Flüchtlingspolitik", sagte Niedermayer der BamS. Es sei deshalb unwahrscheinlich, dass die SPD kurzfristig noch sehr viele Wähler mobilisieren könne. "Wenn nichts Dramatisches passiert, gewinnt die Union die Wahl."

Völlig offen sei dagegen das Rennen um Platz drei. Niedermayer: "Es kommt jetzt darauf an, wer auf den letzten Metern die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann." Für die Grünen dürfte das angesichts der aktuellen Themen am schwierigsten werden. Die Vorteile würden bei FDP und AfD liegen.

Für den Sonntagstrend hat das Meinungsforschungsinstitut Emnid zwischen dem 31. August und dem 06. September 1.869 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Für die Direktwahlfrage hat Emnid am 07. September 500 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.

