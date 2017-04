Western Refining meldet Dividende

Das Raffinierie-Unternehmen Western Refining Inc. (ISIN: US9593191045, NYSE: WNR) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 38 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus.

Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 1,52 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 34,54 US-Dollar (Stand: 13. April 2017) einer Dividendenrendite von 4,40 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 11. Mai 2017 (Record date: 26. April 2017). Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,07 Mrd. US-Dollar). Im Gesamtjahr lag der Umsatz bei 7,74 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,79 Mrd. US-Dollar).

Western Refining ist im Raffineriegeschäft tätig, der Firmensitz befindet sich in El Paso, im US-Bundesstaat Texas. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,75 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

