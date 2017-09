Von wegen "One Man Show": Diese Menschen halten Tesla-Chef Elon Musk den Rücken frei

Elon Musk arbeitet hart, sehr hart. 85 bis 100 Stunden die Woche widmet er seinen Unternehmen Tesla und SpaceX. Selbst sein Mittagessen verschlingt der Unternehmer innerhalb von fünf Minuten - und das während eines Meetings. Nach Außen wirkt der 46-Jährige wie der große Boss, der einfach alles kann und unfehlbar ist. Doch hinter den Kulissen gibt es eine Reihe von Menschen, ohne die wenig laufen würde. Sie haben großen Anteil daran, dass die Geschäfte laufen - und zwar erfolgreich. Dennoch halten sie sich lieber im Hintergrund und überlassen Elon Musk die große Bühne.

"Etliche Getreue, die genauso besessen von ihrer Arbeit sind"

Einer dieser Menschen ist der Tesla-Mitgründer und derzeitige CTO des Autobauers, JB Straubel. Als zweiter Mann hinter Musk genießt der studierte Elektrotechniker ein hohes Ansehen. Er hat es sogar geschafft, seinem Chef Ideen auszureden, wenn diese nicht mit der Realität vereinbar waren. Straubel ist für die technischen Entwicklungen und Forschungen bei Tesla zuständig und kümmert sich um die Bewertung von Zulieferern. Auf seinen Chef hält er große Stücke. Er glaubt, dass Elon Musk ein "Visionär" ist, dessen Ziele nicht immer erreicht würden, "aber die Resultate lassen sich nicht verleugnen".

Auch Elon Musks Biograf Ashlee Vance denkt, dass Musks Pläne keine "Großsprecherei" seien und er sie wirklich durchziehe. Wofür andere ein Jahr brauchen, schaffe der Perfektionist innerhalb von wenigen Monaten. Doch die Herausforderungen seien zu groß, als dass er sie allein meistern könnte. Dafür habe er "etliche Getreue, die genauso besessen von ihrer Arbeit sind" und ihm zur Seite stehen.

Denn Musk widmet seinem Unternehmen Tesla lediglich zwei Tage in der Woche. Dafür zu sorgen, dass dort während der Produktion alles reibungslos verläuft, ist die Aufgabe des Chefdesigners Franz von Holzhausen und des Chefingenieurs Doug Field. Beide haben zuvor für große Unternehmen wie Apple und Volkswagen gearbeitet und sind bei Tesla nun für den Entwurf der hochmodernen Fahrzeuge zuständig.

Mitarbeiter als "Munition"

Auch Teslas Produktionsexperte Peter Hochholdinger war in der Fahrzeugbranche tätig, bevor er zu einem von Musks engsten Vertrauen wurde. Bei Audi war er an der Fertigung von angesehenen Modellen wie A4, A5 und Q5 beteiligt. Er und der Systemingenieur Adnan Esmail sorgen dafür, dass Musks Wünsche auch realisiert werden. Letzterer leistete einen besonderen Beitrag bei der Umsetzung der Flügeltüren des Model X, die bei seinem Vorgesetzten sehr beliebt sind. Esmail ist Absolvent des MIT und für seine hervorragenden Kenntnisse in den Bereichen Robotik und Software geschätzt.

Dass Musk nur die besten Mitarbeiter in seinen Unternehmen haben will, ist nichts neues. Für ihn sind sie laut Vance "so etwas wie Munition", die für den Erfolg des Unternehmens entscheidend ist.

Der Traum von der Raumfahrt

Seit seiner Kindheit träumt Elon Musk davon, eines Tages ins Weltall zu fliegen. Daher gründete er das Raumfahrt-Unternehmen SpaceX und plant, auf dem Mars eine eigene Kolonie zu gründen. Bei seiner Leidenschaft soll ihn die Operativchefin Gwynne Shotwell unterstützen, die aufgrund ihres anziehenden Charakters auch "Menschen-Ingenieurin" genannt wird. Als Mathematikerin und Ingenieurin war sie zunächst bei Chrysler tätig und arbeitete anschließend in der Raum- und Luftfahrtbranche, bis sie über einen Freund auf SpaceX aufmerksam wurde. Über Musk sagt sie: "Ich habe von ihm gelernt, richtig groß zu denken."



Schließlich kommt auch ein Perfektionist wie Elon Musk nicht ohne einen Herrn der Termine aus. Mit Sam Teller hat der Tech-Gründer einen Mitarbeiter an der Seite, der seine Termine besser kennt als er selbst. Teller war für Obamas Wahlkampf als Facebook-Experte mit verantwortlich und unterstützt junge Unternehmer in Los Angeles. Er koordiniert Musks Projekte und führt sein Büro.

Man sieht also, dass selbst Elon Musk trotz seiner großen Pläne und seines noch größeren Ehrgeizes nur ein Mensch ist, der auch auf die Unterstützung anderer angewiesen ist.



