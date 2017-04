'Willkommen in der Hölle': G20-Gegner in Hamburg machen mobil

HAMBURG (dpa-AFX) - Drei Monate vor dem G20-Gipfel in Hamburg starten Gegner des Treffens am Wochenende ihre zweite große Aktionskonferenz. Bei dem am Samstag (10.30 Uhr) beginnenden, zweitägigen Treffen im Ballsaal des Millerntor-Stadions wollen die erwarteten rund 600 Teilnehmer aus dem In- und Ausland ihre Planungen aus der ersten Konferenz vom Dezember fortsetzen und sich weiter vernetzen. Am Abend ist zudem eine Demonstration geplant.

Der Sonntagvormittag ist nach Angaben der Veranstalter vor allem praktischen Dingen gewidmet. Unter anderem werde bei einem Aktions- und Blockadetraining geübt, "wie sich Räumungen widersetzt werden kann und wie wir erfolgreich und elegant Polizeiketten durchfließen".

Bei dem Treffen von 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern der Europäischen Union am 7. und 8. Juli werden in der Hansestadt mehr als 100 000 Gegendemonstranten erwartet, darunter mehrere tausend gewaltbereite Linksextremisten. Der Gipfel, zu dem auch US-Präsident Donald Trump , der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin kommen wollen, wird von mehr als 15 000 Polizisten gesichert.

Die Aktionskonferenz unter dem Motto "Zeit zu handeln - gemeinsam und vielfältig" wird simultan ins Englische und Französische übersetzt. Themen sind unter anderem die Vernetzung mit den Anwohnern des Tagungsorts, den Messehallen, sowie die Organisation von Zeltlagern für mehrere tausend Demonstranten und Einbindung von Migranten.

Am Wochenende sind mehrere Workshops angesetzt, unter anderem zu dem Ziel, am 7. Juli die beim G20-Gipfel gesperrte und durch die Polizei besonders geschützte rote Zone zu entern. Zudem geht es um die Störung und Blockade des Hamburger Hafens, den die Aktivisten als Symbol für die Logistik des Kapitals und der Umwelt- und Klimazerstörung sehen.

Ebenfalls Thema der Konferenz dürfte die Großdemonstration "Genzenlose Solidarität statt G20" sein und der damit verbundene Streit über die Abschlusskundgebung am 8. Juli. Die Organisatoren des Aufmarschs wollen die mehr als 100 000 erwarteten Teilnehmer auf dem Heiligengeistfeld im Stadtteil St. Pauli versammeln, was die zuständige Wirtschaftsbehörde zuletzt jedoch in einem Schreiben wegen Sanierungsmaßnahmen abgelehnt hat. Die Organisatoren bewerten dies jedoch als einen verwaltungstechnischen Trick, "da die Fläche schon zwei Tage später für den Schlagermove genutzt wird"./klm/DP/fbr