WOCHENENDÜBERBLICK/11. und 12. November 2017

Continental prüft eigene Batterie-Produktion

Der Autozulieferer Continental erwägt den Aufbau einer Akku-Fertigung für künftige Elektrofahrzeuge. "Wir können uns gut vorstellen, in die Herstellung innovativer Batterien einzusteigen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart der Branchenzeitung Automobilwoche. "Dies gilt auch für die Produktion der Batteriezellen."

Lufthansa kann sich weitere Übernahmen vorstellen

Die Lufthansa hat nach der Übernahme von Teilen der Air Berlin Appetit auf weitere Übernahmen. "Weitere Konsolidierungsschritte in Europa werden kommen und wir wollen in diesem Prozess aktiv beteiligt sein", sagte Finanzvorstand Ulrik Svensson der Börsen-Zeitung. Der Konzern hält dafür auch einen finanziellen Puffer vor.

Deutsche Post will 100.000 eigene E-Fahrzeuge verkaufen

Die Deutsche Post setzt immer stärker auf den Bau von Lieferwagen: 100.000 Elektrofahrzeuge aus eigener Produktion (Streetscooter) will das Logistikunternehmen in den nächsten Jahren an Drittkunden verkaufen, sagte Post-Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Eine solche Zahl sei "nicht zu hoch gegriffen. Diese Autos bekommt man bis 2020, 2025 sicherlich produziert und verkauft", erklärte Gerdes. Die Nachfrage sei groß.

Volkswagen investiert 560 Millionen Euro in Argentinien

Der Volkswagen-Konzern will in den nächsten fünf Jahren rund 560 Millionen Euro in des argentinische Werk in Pacheco investieren. Ab 2020 soll dort ein neuer SUV vom Band laufen, wie VW mitteilte. Durch das neue Fahrzeugprojekt entstehen nach Konzernangaben rund 2.500 Arbeitsplätze.

VW-Markenchef kündigt neue Diesel-Generation an

VW-Markenchef Herbert Diess sieht die Zukunft des Diesels nicht gefährdet. "Der Diesel bleibt für größere Autos und große Distanzen der effizienteste Antrieb. Zur Zeit arbeiten wir hier an einer vollständig neuen Generation", sagte der Manager der Branchenzeitung Automobilwoche.

Airbus-Vize: Korruptionsaffäre vollständig aufklären

Fabrice Bregier, als COO des Airbus-Konzerns für die zivile Flugzeugsparte zuständig, fordert eine vollkommene Aufklärung der Korruptionsvorwürfe und wünscht sich gleichzeitig mehr staatliche Unterstützung. Das sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Dialog Semiconductor sieht in Abhängigkeit von Apple kein Risiko

Der Chipentwickler Dialog Semiconductor ist Marktspekulationen entgegengetreten, dass Großkunde Apple für kommende Handy-Generationen eigene Chips als konkurrierende Komponenten entwickeln könnte. "Es ist unwahrscheinlich, dass wir durch sogenannte Second Source Chips unserer Kunden ersetzt werden", sagte Dialog-Chef Jalal Bagherli der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag, ohne Apple beim Namen zu nennen.

Freudenberg-Konzern offen für milliardenschwere Übernahmen

Der Technologiekonzern Freudenberg ist offen für milliardenschwere Übernahmen. "Zwei bis drei Milliarden Euro können wir für Zukäufe ausgeben, möglicherweise sogar bis zu vier Milliarden Euro", sagte Vorstandssprecher Mohsen Sohi der Welt am Sonntag.

Emirates bestellt bei Boeing 40 Dreamliner

Der Flugzeugbauer Boeing kann sich über einen Großauftrag von der arabischen Halbinsel freuen. Emirates Airline erklärte, dem US-Konzern 40 Maschinen des Typs 787 Dreamliner abzunehmen. Der Deal, den Emirates auf der Dubai Air Show ankündigte, hat ein Volumen von 15,1 Milliarden US-Dollar. Er ist auch eine schmerzhafte Niederlage für den Boeing-Rivalen Airbus.

"Single-Tag" beschert Chinas Online-Handel Milliardeneinnahmen

Eine Rabattschlacht zum "Single-Tag" hat Chinas Online-Händlern am Samstag Einnahmen in Milliardenhöhe beschert. Ab Mitternacht machten sich unzählige chinesische Verbraucher auf Schnäppchenjagd im Internet. Der größte Online-Händler des Landes, Alibaba, vermeldete nach 18 Stunden Zahlungseingänge im Umfang von knapp 21 Milliarden Dollar (18 Milliarden Euro) über sein elektronisches Bezahlsystem Alipay, womit die Rekordeinnahmen von 17,8 Milliarden im Vorjahr überschritten wurden.

Hasbro erwägt Übernahme von Mattel - Kreise

In der Spielzeugindustrie bahnt sich in den USA offenbar ein milliardenschwerer Zusammenschluss an. Hasbro habe seinem geschwächten Rivalen Mattel ein Übernahmeangebot unterbreitet, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Mit der Übernahme würden die Transformers mit Barbie unter einem Dach vereint.

Sondersitzung des Sparkassen-Präsidiums wegen Fahrenschon - Zeitung

Für den Sparkassenpräsidenten Georg Fahrenschon wird es einem Zeitungsbericht zufolge eng. Am Dienstag komme das Präsidium des Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) zu einer Sondersitzung in Berlin zusammen, berichtet die Bild am Sonntag. Eingeladen habe Fahrenschons Stellvertreter Thomas Mang, der auch Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen ist. Einziger Tagesordnungspunkt sei Fahrenschon und seine Steueraffäre. Der DSGV war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Grüne beklagen mangelndes Entgegenkommen von Union und FDP

Zum Auftakt der heißen Phase der Sondierungsgespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition hat Grünen-Chef Cem Özdemir die starre Haltung der Verhandlungspartner aus Union und FDP beklagt. "Die Ergebnisse genügen bei weitem nicht", sagte Özdemir der Bild am Sonntag. "Bei Europa-, Außen- und Innenpolitik, beim bezahlbaren Wohnen, bei guter Arbeit, der Verkehrs- und Agrarwende spüren wir keinerlei Entgegenkommen." Auch andere Grüne forderten die Vertreter der anderen Parteien am Wochenende auf, sich zu bewegen.

Kretschmann fordert Pragmatismus in der Klimapolitik

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen rät zur Vorsicht, wenn es darum geht, zeitliche Ziele für die Förderung des Klimaschutzes zu setzen. "Quoten und Grenzwerte sind immer gute Instrumente, aber zeitliche Begrenzungen sind das radikalste Instrument, das wir haben," sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Union fällt in Umfrage auf Sechsjahrestief

Die Union ist in der Wählergunst weiter gesunken. Laut Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Bild am Sonntag würden 30 Prozent derzeit ihr Kreuz bei der CDU/CSU machen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste Stand seit Oktober 2011.

Rajoy fordert Unternehmen zum Verbleib in Katalonien auf

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat bei einem Besuch in Katalonien an Unternehmen appelliert, der Region nicht den Rücken zu kehren. Bei einem Wahlkampf-Treffen seiner konservativen Volkspartei (PP) in Barcelona forderte Rajoy von "allen Unternehmen, die in Katalonien waren oder sind, nicht zu gehen."

Trump: China will Sanktionen gegen Nordkorea verschärfen

Chinas Staatschef Xi Jinping hat nach Worten von US-Präsident Donald Trump einer Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea zugestimmt. "Präsident Xi von China hat gesagt, dass er die Sanktionen gegen Nordkorea ausweitet", schrieb Trump am Sonntag während seiner Asienreise von Hanoi aus über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump stellt sich in Russland-Affäre hinter US-Geheimdienste

US-Präsident Donald Trump hat sich in der Affäre um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf hinter die US-Geheimdienste gestellt. "Ob ich es glaube oder nicht, ich stehe zu unseren Geheimdiensten, ich glaube an unsere Geheimdienste", sagte Trump am Sonntag vor Journalisten in Hanoi auf eine Frage zu den Dementis von Russlands Staatschef Wladimir Putin hinsichtlich einer russischen Einmischung in den US-Wahlkampf.

Großes gemeinsames Militärmanöver der USA und Südkoreas im Pazifik

Inmitten der Spannungen mit Nordkorea haben die USA und Südkorea ein großes gemeinsames Militärmanöver im Westpazifik begonnen. Beteiligt sind drei US-Flugzeugträger sowie sieben südkoreanische Kriegsschiffe, wie das Verteidigungsministerium in Seoul am Samstag mitteilte.

Pazifik-Anrainerstaaten einigen sich im Grundsatz auf Freihandelsabkommen ohne USA

Die Pazifik-Anrainerstaaten haben sich im Grundsatz auf eine Fortsetzung des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP ohne die USA verständigt. Nach dem Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pakt im Januar hätten sich die übrigen TPP-Staaten auf den "Rahmenplan" für eine neue Partnerschaft geeinigt, erklärte Kanadas Handelsminister Francois-Philippe Champagne am Samstag am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam.

Gläubiger verschieben Entscheidung über Zahlungsausfall Venezuelas auf Montag

Gnadenfrist für das vom Staatsbankrott bedrohte Venezuela: Eine für Freitag geplante Entscheidung von Gläubigern des hochverschuldeten Landes ist vertagt worden. Der Ausschuss habe beschlossen, sich am Montag erneut in New York zu treffen, um weiter über die Frage zu beraten, teilte eine Sprecherin der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) am Freitag mit.

Trump und Putin sehen keine militärische Lösung in Syrien

US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin haben Gemeinsamkeiten in der Syrien-Politik betont: Am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam zeigten sie sich einig, dass der Syrien-Krieg nicht militärisch gelöst werden könne, hieß es in einer am Samstag vom Kreml veröffentlichten Erklärung.

