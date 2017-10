WOCHENENDÜBERBLICK/14./15. Oktober 2017 -2

Airbus-Chef Enders wehrt sich gegen Korruptionsvorwürfe - Zeitung

Airbus-Chef Tom Enders wehrt sich gegen den Vorwurf, sein Unternehmen habe über Jahre hinweg bestochen, um an Flugzeugaufträge zu kommen. Den Verdacht, es gebe eine schwarze Kasse im Unternehmen, weist er im Interview mit dem Handelsblatt zurück. "Ich habe keine und ich kenne keine", sagte er. "Bis zum Beweis des Gegenteils" gehe er davon, dass es definitiv keine schwarzen Kassen bei Airbus gebe. Um klare Antworten zu bekommen, stelle man den eigenen Laden auf den Kopf.

Volkswagen sieht Tesla als wichtigsten Herausforderer - Zeitung

Volkswagen ändert laut einem Zeitungsbericht seine Produktstrategie und sieht künftig Tesla als wichtigsten Herausforderer anstelle der asiatischen Volumenkonkurrenten. "Tesla wird sich mit seinem innovativen Geschäftsmodell nicht nur auf das Premiumsegment beschränken, sondern seine Fähigkeiten auch auf das Volumensegment auszurollen versuchen. Daher fokussieren wir uns im zukünftigen Wettbewerb sehr stark auf Tesla und weniger auf Toyota oder Hyundai", sagte Volkswagen-Markenchef Herbert der Automobilwoche. "In den USA werden wir Tesla früher als geplant mit einem geeigneten I.D.-Modell begegnen", ergänzte VW-Strategiechef Michael Jost.

Eon kontert harte Vorwürfe von Uniper-Betriebsrat im Übernahmekampf

Der Stromkonzern Eon hat die schweren Vorwürfe des Uniper-Betriebsrats im Übernahmekampf um die Kraftwerkstochter zurückgewiesen. "Die Aussagen des Betriebsratsvorsitzenden von Uniper sind in keiner Art und Weise nachvollziehbar. Eon hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Anteile an Uniper ab Anfang 2018 verkauft werden sollen", erklärte der Versorger.

Rewe will im kommenden Jahr 2 Milliarden Euro investieren - Zeitung

Der Handelskonzern Rewe will im kommenden Jahr mehr als 2 Milliarden Euro investieren. Das Geld solle in die Modernisierung von Filialen, in die Digitalisierung sowie in die Qualifikation der Mitarbeiter fließen, sagte der Vorstandsvorsitzende Lionel Souque dem Kölner Stadt-Anzeiger. Der Verdrängungswettbewerb in der Branche und die Digitalisierung seien große Herausforderungen. So werde der Online-Handelsriese Amazon "alle Branchen in Frage stellen".

Linde sieht sich auf Kurs für Zusammenschluss mit Praxair - Magazin

Linde-Chef Aldo Belloni sieht den Münchner Gasekonzern auf Kurs für den angestrebten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair. Bislang haben nach Linde-Angaben 33,21 Prozent der Linde-Aktionäre das Aktien-Tauschangebot angenommen. "Wir sind mit der Umtauschquote sehr zufrieden zum jetzigen Zeitpunkt" sagte Belloni der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" laut Vorabbericht. Bis Ablauf der Umtauschfrist am 24. Oktober benötigt Linde eine Annahmequote von 75 Prozent.

Verdi ruft Air-Berlin-Beschäftigte zu Protestaktion am Montag auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der insolventen Fluglinie Air Berlin für Montag zu einer "aktiven Mittagspause" aufgerufen. "Die Beschäftigten wollen mit dieser Aktion Druck auf den Arbeitgeber, den Insolvenzverwalter, Sachverständige, den Gläubigerausschuss und die Investoren machen, um Perspektiven für die Zukunft der Mitarbeiter zu schaffen", erklärte Verdi am Sonntag in Berlin. Eine zentrale Forderung sei die Gründung einer Transfergesellschaft.

Wirbelsturm "Ophelia" nimmt weiter Kurs auf Irland

Mit einer ungewöhnlich weit im Osten des Atlantiks verlaufenden Route ist der Wirbelsturm "Ophelia" am Sonntag weiter in Richtung Irland gezogen. Obwohl sich der Hurrikan der Kategorie drei bei seiner Ankunft in Irland zu einem Sturmtief abschwächen sollte, wurde für mehrere Landkreise im Westen der Insel die Alarmstufe rot ausgerufen, wie der irische Wetterdienst mitteilte. Bewohner der betroffenen Regionen wurden aufgefordert, "sich zu schützen".

Porno-Verleger bietet 10 Mio Dollar für kompromittierende Infos über Trump

Der Porno-Verleger Larry Flynt hat eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für kompromittierende Informationen über US-Präsident Donald Trump angeboten, die zu dessen Amtsenthebung führen. "10 Millionen Dollar für Informationen, die zur Amtsenthebung von Donald J. Trump führen", heißt es in Großbuchstaben in einer ganzseitigen Anzeige, die am Sonntag in der Washington Post veröffentlicht wurde.

Nordkorea bereitet neuen Raketenstart vor - Zeitung

Nordkorea bereitet einem Medienbericht zufolge möglicherweise einen neuen Raketenstart vor. Satellitenaufnahmen zeigten, wie ballistische Raketen auf Raketenwerfern aus Hangars nahe Pjöngjang und in der Provinz Nord Phyongan herausgebracht worden seien, berichtete die südkoreanische Zeitung "Donga Ilbo" am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise. Zuletzt hatten die USA und Südkorea für kommende Woche ein gemeinsames Militärmanöver angekündigt.

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2017 13:13 ET (17:13 GMT)