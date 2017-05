WOCHENENDÜBERBLICK/6. und 7. Mai 2017

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Bei Wahl in Frankreich zeichnet sich geringere Beteiligung ab

Bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnet sich am Sonntag wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale eine geringere Beteiligung ab als noch vor fünf Jahren. Bis 17.00 Uhr hatten 65,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor fünf Jahren waren es zu dieser Uhrzeit 72 Prozent der Wähler.

Präsidentschaftswahl in Frankreich ist auch Schicksalswahl für Europa

In Frankreich entscheiden am Sonntag die Wähler, ob Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen neuer Staatspräsident des Landes wird. Die Wahl gilt auch als Schicksalswahl für Europa.

Steinmeier kritisiert in Jerusalem Gesprächsabsage Netanjahus

Zwei Wochen nach dem deutsch-israelischen Eklat hat Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem die Absage eines Gesprächs mit Vizekanzler Sigmar Gabriel durch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisiert. Steinmeier wandte sich gegen Ausladungen und Beschränkungen und rief zu einem "offenen und ehrlichen Dialog" auf.

Zehntausende protestieren in Warschau gegen PiS-Regierung

Zehntausende Polen haben in Warschau gegen die Politik der nationalkonservativen Regierung protestiert. Zu dem "Marsch für die Freiheit" hatte die größte Oppositionspartei Bürgerplattform (PO) aufgerufen.

Schäuble sieht Anzeichen für Ende der Niedrigzins -Politik

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht Anzeichen für ein Ende der Niedrigzinspolitik der EZB. Er verwies im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse auf eine allmählich verbesserte Leistungsfähigkeit der Euro-Staaten.

Finanzministerium rechnet mit 55 Milliarden Euro mehr Steuern

Der Staat kann mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Das Finanzministerium in Berlin rechnet laut Handelsblatt mit Steuermehreinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden von 55 Milliarden Euro bis 2020 gegenüber der Schätzung vom November.

SPD verliert erneut in der Gunst der Wähler

Die SPD verliert laut einer wöchentlichen Umfrage von Emnid für die Bild am Sonntag weiter in der Wählergunst. Die Partei verliert 1 Prozentpunkt auf 28 Prozent. Die CDU/CSU kommt unverändert auf 36 Prozent.

Arbeitgeber-Präsident warnt vor Rot-Rot-Grüner Koalition

Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer hat vor einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken gewarnt. Eine solche Koalition hätte "außerordentlich negative Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft", sagte der BDA-Chef der Bild am Sonntag.

Bundesbank warnt vor virtueller Währung Bitcoin

Die Bundesbank warnt die Deutschen vor der Internetwährung Bitcoin. Wer sein Geld in den virtuellen Münzen anlege, könne große Verluste erleiden, sagte Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele der Welt am Sonntag.

Aktionäre kritisieren Gehälter der Top-Manager von SAP

Aktionärsvertreter von SAP begehren laut Spiegel auf gegen ihrer Ansicht nach exzessive Vorstandsgehälter bei SAP vor der Hauptversammlung am Mittwoch. Der britische Investor Hermes und der Aktionärsvertreter ISS hielten die Gehälter für unangemessen hoch.

Busch fordert Aufsichtsratsvorsitz bei Pfeiffer Vacuum

Die Busch-Gruppe hat bei einer Übernahme von Pfeiffer Vacuum den Chefposten im Aufsichtsrat gefordert. Man wolle den Vorsitz mit einem Familienmitglied besetzen, sagte der Gesellschafter Sami Busch der Euro am Sonntag.

Morphosys erwägt Gang an Technologiebörse Nasdaq - Zeitung

Das Biotechnologie-Unternehmen Morphosys erwägt eine Notierung ihrer Aktien an der US-Technologiebörse Nasdaq. "Ein Dual Listing wäre schon möglich", sagte Finanzvorstand Jens Holstein in einem Interview mit der Börsen-Zeitung.

