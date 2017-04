WOCHENENDÜBERBLICK/8. und 9. April 2017

UN-Botschafterin der USA schließt politische Lösung unter Einschluss Assads aus

Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, schließt eine politische Lösung für Syrien mit dem jetzigen Staatschef Baschar al-Assad an der Spitze aus. In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem US-Fernsehsender CNN sagte Haley, angesichts von Assads Handlungen sei eine "stabile und friedliche Regierung" mit ihm kaum vorstellbar. "Wir denken, dass der Regierungswechsel kommen wird", fügte die ranghohe US-Diplomatin hinzu.

Dutzende Tote bei Anschlägen auf koptische Kirchen am Palmsonntag in Ägypten

Am Palmsonntag haben Attentäter zwei koptische Kirchen in Ägypten angegriffen und mindestens 38 Menschen getötet. Vor der Kathedrale in Alexandria sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft, nachdem Kopten-Papst Tawadros II. dort die Messe gelesen hatte. Elf Menschen wurden getötet, Tawadros blieb unverletzt. Wenige Stunden zuvor hatte eine Bombe in einer Kirche in Tanta mindestens 27 Menschen getötet. Die Dschihadistenmiliz IS reklamierte die Taten für sich.

Union liegt in Emnid-Umfrage wieder vor der SPD

Die Union ist einer aktuellen Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder im Aufwind. Im "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstitut Emnid für die "Bild am Sonntag" verbesserten sich CDU und CSU um zwei Prozentpunkte auf 35 Prozent. Sie überholten damit die SPD, die aber ihren Wert aus der Vorwoche von 33 Prozent halten konnte.

Dekret zur Stilllegung von französischem Atomkraftwerk Fessenheim veröffentlicht

In Frankreich ist ein Dekret zur Stilllegung des umstrittenen Atomkraftwerkes Fessenheim erlassen worden. Die Anordnung zu dem Akw unweit der Grenze zu Deutschland, die am Sonntag im Amtsblatt veröffentlicht wurde, macht die Schließung allerdings von der Inbetriebnahme eines modernen Atomreaktors in Flamanville abhängig. Diese dürfte frühestens 2019 erfolgen.

Schulz warnt vor Konfrontation zwischen USA und Russland wegen Syrien

SPD-Chef Martin Schulz befürchtet wegen des Syrien-Konflikts eine direkte militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland. "Mit der Bombardierung durch die USA als Reaktion auf den Giftgas-Angriff droht jetzt eine militärische Konfrontation zwischen den Supermächten", schrieb Schulz in einem Gastbeitrag für die Zeitung Die Welt (Montagsausgabe). Schulz forderte eine aktivere Rolle Europas für eine Konfliktlösung in Syrien.

Kritik aus Union an neuer Tsipras-Forderung

Unions-Politiker haben erzürnt auf neue Forderungen von Griechenlands Premierminister Alexis Tsipras vom Sonntag reagiert. Tsipras hatte am Sonntag nach Angaben der Bild-Zeitung in Athen vor dem Zentralkomitee seiner Syriza-Partei angekündigt, die am Freitag in Malta mit der Euro-Gruppe vereinbarten Renten- und Steuerreformen nur umsetzen zu wollen, wenn es gleichzeitig eine Einigung für die griechischen Staatsschulden gibt. Damit verknüpfte Tsipras die Umsetzung neuer Reformen mit seiner Forderung nach einem Schuldenschnitt.

EZB-Direktoriumsmitglied Mersch sieht Erholung in der Eurozone

Nach Ansicht von EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch hat sich die Wirtchaft der Eurozone deutlich verbessert, während die wirtschaftlichen Risiken abgenommen haben. Damit könnte die Debatte innerhalb der zweiten mächtigsten Zentralbank der Welt angeheizt werden, wie schnell die massiven monetären Stimulus-Maßnahmen zurückgenommen werden sollen. Das Wachstum der Wirtschaftsleistung pro Kopf in der Eurozone sei im vergangenen Jahr höher gewesen, als in jedem anderen Land der sieben großen Volkswirtschaften, sagte Yves Mersch auf der Tagung des "The European House - Ambrosetti" am Comer See.

BKA-Chef fordert europäische Polizeibehörde

Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, fordert eine europäische Polizeibehörde. Er sagte in einem Interview mit der Bild am Sonntag, innerhalb Europas müssten die Daten so ausgetauscht werden, als wäre es eine Nation. Europa brauche eine starke zentrale Koordination polizeilicher Zusammenarbeit - ähnlich der Rolle des BKA als Zentralstelle der deutschen Polizei. Zudem forderte der BKA-Chef eine bessere Vernetzung in Europa. Denn derzeit nutze die Polizei unterschiedliche Systeme. Seiner Ansicht nach werden dadurch Ermittlungen erschwert. Beispielsweise fehle im Schengener Informationssystem eine biometrische Komponente, damit Personen anhand ihres Fingerabdrucks identifiziert werden könnten.

Daimler will Personal in seiner Lkw-Sparte abbauen - Zeitung

Die Daimler AG hat sich einem Zeitungsbericht zufolge mit dem Betriebsrat auf ein Programm zur Senkung der Kosten in der Lastwagensparte von Mercedes-Benz geeinigt. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, soll künftig mit erheblich weniger Stellen auf allen Führungsebenen sowie bei Tarifmitarbeitern im Angestelltenbereich gearbeitet werden. Um die Beschäftigten in der Produktion gehe es nicht. Diese Informationen hat Daimler der Zeitung bestätigt.

Nemetschek will Wachstumstempo beschleunigen

Der Softwareanbieter Nemetschek hat sein mittelfristiges Ziel für das Umsatzwachstum erhöht. "Ohne Berücksichtigung von Zukäufen waren im Vorjahr elf bis 13 Prozent Zuwachs unser Ziel. Jetzt trauen wir uns 13 bis 15 Prozent zu, auch noch in drei bis vier Jahren", sagte Nemetschek-Vorstandschef Patrik Heider in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

