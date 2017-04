WOCHENVORSCHAU/17. Kalenderwoche

- Termine vom 24. bis 30. April - === M O N T A G, 24. April 2017 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q 08:15 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q 09:00 DE/Hannover Messe (bis 28.4.), Messerundgang von Bundeskanzlerin Merkel und Polens Ministerpräsidentin Szydlo, 11:00 Pressestatements *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex April 10:00 DE/Innogy SE, HV, Essen *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2016 (1. Veröffentlichung) 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April 12:15 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Dombret, Rede bei der Vorständetagung des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, Stuttgart *** 14:30 US/CFNAI März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC), Los Angeles *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

D I E N S T A G, 25. April 2017 *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Jahresergebnis (08:15 Telefonkonferenz) 08:00 DE/Puma SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 1Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Februar *** 16:00 US/Neubauverkäufe März *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Umsatz 1Q 18:00 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Dombret, Rede beim Hessischen Bankenverband, Frankfurt *** 22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen

M I T T W O C H, 26. April 2017 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 CH/CS Group, Ergebnis 1Q *** 07:00 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q 07:00 FR/PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q *** 07:30 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen März 08:00 GB/LSE, Interim Management Statement 1Q *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April 09:30 DE/Kabinett, Sitzung 10:00 DE/Munich Re, HV, München 10:00 DE/Axel Springer SE, HV, Berlin 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Frankfurt Finance Summit, Teilnahme u.a. von Deutsche-Bank-Regulierungsvorstand Matherat (10:40) sowie Bafin-Präsident Hufeld und Bundesbank- Vorstandsmitglied Dombret (13:20) 10:30 GB/Standard Chartered, Interim Management Statement 1Q *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Schaeffler AG, HV, Nürnberg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, PK zur Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten März *** - DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q *** - NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

D O N N E R S T A G, 27. April 2017 *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q *** 07:20 ES/BBVA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (09:15 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 GB/Air Berlin plc, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (10:30 Telefonkonferenz) *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Sondergipfel am 29. April, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April *** 10:00 DE/RWE AG, HV, Essen 10:00 DE/Gerry Weber International AG, HV, Halle/Westfalen *** 10:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor April *** 10:00 IT/Verbrauchervertrauen April *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April *** 12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:45 FR/Renault SA, Umsatz 1Q *** 17:50 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q *** 22:03 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q 22:03 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q *** - DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q *** - DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts

F R E I T A G, 28. April 2017 *** 01:50 JP/Industrieproduktion März *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Linde AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis *** 08:30 DE/Continental AG, Eckdaten 1Q (10:00 HV), Hannover *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 2Q *** 10:00 DE/Bayer AG, HV, Bonn 10:00 DE/Deutsche Post AG, HV, Bochum 10:00 DE/Merck KGaA, HV, Frankfurt *** 10:30 GB/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan April (2. Umfrage) *** - DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

S A M S T A G, 29. April 2017 *** 11:30 EU/Brexit-Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs (ca 16:00 PK), Brüssel

S O N N T A G, 30. April 2017 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) April - SA/Bundeskanzlerin Merkel reist nach Saudi-Arabien === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

