WOCHENVORSCHAU/36. Kalenderwoche

- Termine vom 4. bis 10. September - === M O N T A G, 4. September 2017 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli *** 11:00 DE/Kanzlerin Merkel und Vertreter der Kommunen, Nachbereitungstreffen zum Diesel-Gipfel, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im August *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:25 DE/ZDF, Wahldiskussionsrunde mit Bartsch (Linke), Göring-Eckardt (Grüne) und Dobrindt (CSU), Berlin *** - DE/Pkw-Neuzulassungen August - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen

D I E N S T A G, 5. September 2017 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin August *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:45 CH/BIP 2Q *** 09:00 DE/Kanzlerin Merkel, Außenminister Gabriel u.a. , Generaldebatte im Bundestag zur Situation in Deutschland, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:30 DE/Präsidenten und Vorstände der Umweltverbände BUND, DNR, WWF und NABU, PK zu umweltpolitische Bilanz der Großen Koalition und Forderungen an die neue Bundesregierung, Berlin 13:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli 19:20 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Carlson School of Management, Minneapolis 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse, Frankfurt - DE/Lanxess AG, Kapitalmarkt Event "Meeting the Management" (bis 6.9.)

M I T T W O C H, 6. September 2017 01:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC), Dallas *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli *** 09:00 DE/Handelsblatt, Jahrestagung "Banken im Umbruch", u.a. mit Reden von Deutsche-Bank-CEO Cryan (09:15), Bundesfinanzminister Schäuble (11:25) und Goldman-Sachs-CEO Blankfein (18:30), Frankfurt 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinett, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Missbrauch marktbeherrschender Stellung durch Intel bei Prozessoren, Luxemburg 10:00 DE/Statistisches Bundesamt, PK zum Thema "Qualität der Arbeit - Geld verdienen und was sonst noch zählt", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Pressegespräch zu "Merkels Mittelstandsbilanz", Berlin 11:00 DE/Wirtschaftsstaatssekretärin Gleicke, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit, Berlin 12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q, Chicago 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli 15:30 DE/Wirtschaftsstaatssekretär Beckmeyer, PK zur deutschen Rohstoffbeschaffung, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 20:00 US/Fed, Beige Book - DE/Vapiano SE, Ergebnis 1H, Bonn

D O N N E R S T A G, 7. September 2017 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 2Q *** 09:00 DE/Handelsblatt, Jahrestagung "Banken im Umbruch" (seit 6.9.), Frankfurt *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 2Q 10:00 DE/Verkehrsclub Deutschland VCD, Präsentation Auto- Umweltliste 2017 über saubere Autos, Berlin 10:30 DE/Umweltministerin Hendricks, Vorstellung des erweiterten BMUB-Projekts für abgasfreie Paketzustellung *** 11:00 EU/BIP 2Q (3. Veröffentlichung) 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit israelischem Präsidenten Rivlin, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche)

F R E I T A G, 8. September 2017 01:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Money Marketeers of New York University *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 04:00 CN/Handelsbilanz August *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juli *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juli *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juli *** 11:00 DE/Stadt Hamburg, Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann zum Thema "60 Jahre Bundesbank - Der stabilen Währung verpflichtet" auf Senatsempfang, Hamburg 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:30 DE/Eurex, Verfalltag für Bund-, Bobl-, Buxl-Future 14:45 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC), Philadelphia - EU/Ratingüberprüfung für Litauen (Moody's), Polen (Moody's), Slowenien (Moody's)

S A M S T A G, 9. September 2017 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung - GR/Ministerpräsident Tsipras, jährliche Rede zur wirtschaftlichen Lage des Landes, Thessaloniki

S O N N T A G, 10. September 2017 *** 15:00 MC/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

