WOCHENVORSCHAU/37. Kalenderwoche

- Termine vom 11. bis 17. September - === M O N T A G, 11. September 2017 *** 07:45 MC/Hannover Rück SE, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 20:15 DE/ARD, "Wahlarena" mit Bundeskanzlerin Merkel, Lübeck - NO/Parlamentswahlen in Norwegen

D I E N S T A G, 12. September 2017 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage September *** - US/Apple Inc, Produktvorstellung, Cupertino - DE/IAA Pkw, Pressetage (bis 13.9.), Frankfurt - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht

M I T T W O C H, 13. September 2017 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Statement 5 Monate, Genf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise August (endgültig) *** 09:00 EU/Kommissionspräsident Juncker, Rede zur Lage der Union, Straßburg 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 11:00 DE/VöB, PK zur Zinsprognose, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) - DE/IAA Pkw, Pressetage (seit 12.9.), Frankfurt - PE/Internationales Olympisches Komitee (IOC), Vollversammlung mit der Entscheidung zur Vergabe der Sommerspiele 2024 an Paris und 2028 an Los Angeles, Lima

D O N N E R S T A G, 14. September 2017 *** 04:00 CN/Industrieproduktion August 07:40 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 3Q, Halle/Westfalen *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juli/August *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/IAA Pkw, Eröffnungsfeier mit Bundeskanzlerin Merkel, Frankfurt *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 17:30 DE/Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS), Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann, Frankfurt

F R E I T A G, 15. September 2017 *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 11:30 DE/Landgericht Berlin, Verhandlungstermin zum Antrag der Fluggesellschaft Germania auf Untersagung des staatlich garantierten Überbrückungskredits über 150 Millionen Euro an Air Berlin, Berlin *** 12:00 IE/BIP 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August *** 16:00 US/Lagerbestände Juli *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan September (1. Umfrage) *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - EU/Treffen der Eurogruppe, anschließend Informeller Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (bis 16.9.), Tallinn *** - GB/Air Berlin plc, Fristende für die Abgabe von Angeboten durch Kaufinteressenten, Rickmansworth - EU/Ratingüberprüfung für Österreich (S&P), Zypern (S&P), Dänemark (S&P), Finnland (S&P), Luxemburg (S&P), Portugal (S&P), Russland (S&P), Irland (Moody's)

S A M S T A G, 16. September 2017 *** - EU/Informeller Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (seit 15.9.), Tallinn

S O N N T A G, 17. September 2017 12:00 CH/BIZ, Quartalsbericht === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2017 08:59 ET (12:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 59 AM EDT 09-01-17