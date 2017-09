WOCHENVORSCHAU/38. Kalenderwoche

- Termine vom 18. bis 24. September - === M O N T A G, 18. September 2017 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 20:15 DE/ARD, "Wahlarena" mit SPD-Kanzlerkandidat Schulz, Lübeck - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen - EU/Fortsetzung der Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU - CH/Die bei der Jahresüberprüfung der Blue-Chip-Indizes Stoxx-50 und Euro-Stoxx-50 am 31.8. erfolgten Änderungen werden wirksam - CH/Die bei der Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index am 22.8. vorgenommenen Änderungen in der Zusammensetzung werden wirksam: NEUAUFNAHME - ASR Nederland (Niederlande) - Air France-KLM (Frankreich) - Drillisch (Deutschland) - Spie (Frankreich) - Aurubis (Deutschland) - Berendsen (Großbritannien) HERAUSNAHME - Qinetiq (Großbritannien) - Bilfinger (Deutschland) - Domino's Pizza (Großbritannien) - Drax (Großbritannien) - Petrofac (Großbritannien) - Mediaset (Italien) - DE/Institut für Weltwirtschaft, Global Economic Symposium (bis 19.9) in Zusammenhang mit Kieler Digital Week, Kiel - DE/die am 5.9. vorgenommenen Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse werden wirksam: MDAX-NEUAUFNAHME - Grand City Properties - Metro AG MDAX-HERAUSNAHME - Bilfinger - Rational SDAX-NEUAUFNAHME - Aroundtown Property - Bilfinger - Delivery Hero - Rational SDAX-HERAUSNAHME - Amadeus Fire - Baywa - Grand City Properties - WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

D I E N S T A G, 19. September 2017 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Herbst-PK, Düsseldorf *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August

M I T T W O C H, 20. September 2017 *** 07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 2Q, A Coruña *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 30-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington *** - FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten, Paris *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - ZA/Steinhoff International Holdings NV, IPO des Südafrika-Geschäfts Star an der Börse Johannesburg, Johannesburg

D O N N E R S T A G, 21. September 2017 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (September) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen August/Juli 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Live-Interview beim "Kanzlercheck" der Jugendsender des ARD-Hörfunks *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August 16:00 US/Daimler AG, PK zur Jubiläumsfeier "20 Jahre Mercedes-Benz Werk Tuscaloosa", Tuscaloosa *** - DE/Air Berlin plc, Gläubigerausschuss entscheidet über Angebote der Kaufinteressenten *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

F R E I T A G, 22. September 2017 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) 11:00 DE/SPD-Kanzlerkandidat Schulz, Live-Interview beim "Kanzlercheck" der Jugendsender des ARD-Hörfunks *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September 15:30 US/Fed, Keynote von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Oklahoma City *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit September (1. Veröffentlichung) - EU/Ratingüberprüfung für Russland (Fitch), Kroatien (S&P), Lettland (S&P), Tschechien (Moody's), Grossbritannien (Moody's)

S O N N T A G, 24. September 2017 *** 08:00 DE/Bundestagswahl (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

