WOCHENVORSCHAU: Termine bis 07. April 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag,

den 07. April:

MONTAG, DEN 03. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig)

01:50 J: Tankan Q1/17

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig)

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig)

09:50 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig)

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17

10:45 EU: EZB Monatsbericht 03/17

11:00 D: Dr. Wolff-Gruppe Jahreszahlen

11:00 EU: Erzeugerpreise 02/17

11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 02/17

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/17

16:00 USA: Bauausgaben 02/17

21:00 USA: Rede von Fed's Harker in Philadelphia

23:00 USA: Rede von Fed's Lacker in Virginia

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: RHI Jahreszahlen (endgültig)

USA: Kfz-Absatz 03/17

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Chef Georg Funke

wegen geschönter Firmenberichte

10:00 D: Jahres-Pk der Genossenschaftsbanken in Rheinland und Westfalen

10:00 LU: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei

10:50 D: Erster E-Golf läuft in der Gläsernen Manufaktur vom Band, Dresden

14:00 D: bbb-Workshop: Internationale Messen - Ins Gespräch und ins Geschäft

F: Fernsehmesse MipTV

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 04. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 03/17

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 02/17

14:30 USA: Handelsbilanz 02/17

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/17

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 02/17 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Handelsblatt"-Jahrestagung "Chemie 2017" (bis 05.04.)

u.a. mit den Themen Europas Wirtschaftspolitik unter sich

verändernden globalen Rahmenbedingungen, Industrie 4.0,

Innovationspotenziale und intelligente Energiebeschaffung in

Industrieunternehmen, Frankfurt

09:30 D: Pk Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank/Düsseldorf)

zur Bilanz 2017, Frankfurt

10:30 D: Pressekonferenz zur Luftfahrtmesse Aero, Friedrichshafen

Die Messe informiert über die aktuellen Themen auf der

Luftfahrtschau.

10:30 D: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei Pk zur Jahresbilanz des

Zolls, Köln

10:30 D: Bilanz-Pk, HUK-Coburg, München

11:00 D: Bilanz-Pk, Dekabank, Frankfurt

EU: Notenbanken bringen überarbeiteten 50-Euro-Schein in Umlauf

15:30 h Veranstaltung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit

Notenbankpräsident Mario Draghi

D: Beratungsunternehmen EY stellt Studie zur Entwicklung der

Biotechnologie-Branche in Deutschland vor, Frankfurt

D: Messe ProLight+Sound (bis 07.04.), Frankfurt

Internationale Fachmesse für Theater, Film und Event sowie

Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik

F: TV-Debatte französischer Präsidentschaftskandidaten

18:30 D: Bürgerdialog des Chemiekonzerns BASF und der Stadt Ludwigshafen

Es geht u.a. um neue Erkenntnisse zum tödlichen Explosionsunglück im

Nordhafen im Oktober vergangenen Jahres und die mittelfristige

Entwicklung und die Zukunft des BASF-Standortes Ludwigshafen.

19:45 D: Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Engagement des 1. FC

Köln für Flüchtlinge, Köln

HINWEIS

CHN/HK: Feiertag, Börsen geschlossen

MITTWOCH, DEN 05. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

02:30 J: Nikkei PMI Dienste 03/17

09:15 E: PMI Dienste 03/17

09:45 I: PMI Dienste 03/17

09:50 F: PMI Dienste 03/17 (endgültig)

09:55 D: PMI Dienste 03/17 (endgültig)

10:00 EU: PMI Dienste 03/17 (endgültig)

10:00 CH: Actelion Hauptversammlung

10:00 I: Mediolanum Hauptversammlung

10:30 GB: Carnival Hauptversammlung

10:30 GB: PMI Dienste 03/17

10:30 D: Boehringer Ingelheim Bilanz-Pk, Ingelheim

11:30 D: Anleihen

Laufzeit: 5 Jahre

Volumen: 4 Mrd EUR

14:00 USA: Monsanto Q2-Zahlen

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/17

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/17 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 03/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

16:30 CH: Geberit Hauptversammlung

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 14./15.3.17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Verbund Hauptversammlung

CDN: Hudson's Bay Q4-Zahlen

GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 03/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Abschluss "Handelsblatt"-Jahrestagung "Chemie 2017", Frankfurt

D: 19. Technischer Kongress vom Verband der Automobilindustrie (VDA)

(bis 06.04.) zur Zukunft der individuellen Mobilität und des

Straßentransports. Mit VDA-Präsident Matthias Wissmann und

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU), Berlin

08:30 D: UBS Pressefrühstück zu wirtschaftspolitischen Erwartungen im Wahljahr

Mit Reinhard Cluse, Chief European Economist UBS London, und

Dr. Felix Hüfner, Chefvolkswirt UBS Deutschland, Frankfurt

09:00 D: Landgericht Düsseldorf verkündet Entscheidung im Streit um ARAG-Erbe

Das Zivilverfahren zwischen dem Chef des Versicherungskonzerns und

seiner jüngeren Schwester dauert seit 1983 und ist eines der

längsten deutschen Gerichtsverfahren. Strittig ist die Höhe des

Ausgleichs für die Schwester.

09:00 EU: EU-Parlament debattiert voraussichtlich über Brexit-Antrag

10:00 D: Pk EY zur Vorstellung einer Studie zu Korruption und

Wirtschaftskriminalität in Europa

10:00 D: Bilanz-Pk FMS Wertmanagement, München

EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB)

(ohne Zinsentscheid)

19:00 D: Beginn Konferenz 21. Deutscher Bankentag (bis 06.04.) u.a. Gespräch

mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Berlin

DONNERSTAG, DEN 06. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/17

07:00 D: Hella Q3-Zahlen

07:30 D: Gerresheimer Q1-Zahlen

07:30 D: Wirecard Jahreszahlen (endgültig)

(10.00 h Pk)

07:30 D: VTG Jahreszahln (endgültig)

(10.00 h Pk)

08:00 D: Auftragseingang Industrie 02/17

10:00 D: Henkel Hauptversammlung

10:00 D: Sartorius Hauptversammlung

10:00 CH: Sulzer Hauptversammlung

10:30 D: Handelsverband Deutschland (HDE) Frühjahrs-Pk, Düsseldorf

11:00 D: NordLB Jahreszahlen

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 9.3.17

14:30 CH: Nestle Hauptversammlung, Lausanne

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:30 USA: Rede von Fed's Williams in Frankfurt

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Immofinanz Jahreszahlen

A: S&T Geschäftsbericht 2016

D: Daimler Absatz 03/17

D: Deutsche Bank Ende der Zeichnungsfrist

für die Kapitalerhöhung

E: CaixaBank Hauptversammlung

GB: BTG Pre-Close Trading Update

SONSTIGE TERMINE

08:30 D: Konferenz "The ECB and Its Watchers XVIII" u.a. mit Rede von

EZB-Präsident Draghi und EZB-Direktor Praet, Frankfurt

09:00 D: Abschluss 19. Technischer Kongress vom Verband der

Automobilindustrie (VDA)

10:00 D: Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)

u.a. mit VDB-Präsident Volker Schenk, Berlin

10:00 D: Pk Commerzbank und FH des Mittelstandes (Bielefeld) zu neuer

Mittelstandsstudie, Frankfurt

10:00 D: BGH verhandelt über Klage eines Berliner Taxiunternehmers gegen den

Fahrdienste-Vermittler Uber, Karlsruhe

10:00 D: Bilanz-Pk des Versicherungskonzerns Alte Leipziger - Hallesche

11:00 D: Bilanz-Pk Rossmann, Burgwedel

11:00 D: Jahres Pk des Verbands der Kosmetikindustrie VKE, Düsseldorf

10:30 D: Jahres-Pk des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV)

11:00 D: BGH klärt: Muss eine Frau eine vierstellige Telefonrechnung

bezahlen, die ihr Sohn durch «Pay by Call»-Dienste verursacht hat?

Der 13-Jährige hatte 21-mal eine 0900er-Nummer angerufen, um für ein

Computerspiel virtuelle Ausrüstungsgegenstände zu erwerben. Die

Frage ist, ob die Mutter dafür geradestehen muss. Karlsruhe

D: Abschluss Konferenz 21. Deutscher Bankentag u.a. mit Deutsche-Bank-

Chef Cryan, Bundesbank-Präsident Weidmann

D: Konferenz der Regierungschefs der ostdeutschen Länder mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bad Muskau

D: Treffen der "G20-Digitalminister" (bis 07.04.), Düsseldorf

D: Start der Fitnessmesse Fibo (bis 9.4.), Köln

USA: US-Präsident Donald Trump trifft in Florida Chinas Staats- und

Parteichef Xi Jinping (bis 07.04.)

FREITAG, DEN 07. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 03/17

08:00 D: Industrieproduktion 02/17

08:00 D: Handels- und Leistungsbilanz 02/17

08:45 F: Industrieproduktion 02/17

09:00 E: Industrieproduktion 02/17

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 02/17

10:30 CH: Straumann Hauptversammlung

10:30 GB: Industrieproduktion 02/17

10:30 GB: Handelsbilanz 02/17

11:00 D: Rhön-Klinikum Bilanz-Pk, Frankfurt

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/17

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Frankreich, Rumänien

EU: Moody's Ratingergebnis Slowakei, Schweden

EU: Fitch Ratingergebnis Tschechien

EU: DBRS Ratingergebnis Spanien

I: UBI Banca Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE

15:00 EU: Eurogruppe tagt auf Malta. Thema der Eurofinanzminister könnten

erneut die Griechenland-Hilfen werden.

D: Startup Camp Berlin (bis 08.04.) mit über 1200 Teilnehmern und

200 Speakern

Veranstalter: Bundesverband Deutsche Startups e.V.

D: Deutsche Anlegermesse "Invest" 2017 (bis 08.04.), Stuttgart

