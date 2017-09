WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. September 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Sonntag,

den 10. September:

MONTAG, DEN 4. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

08:00 D: Großhandelsumsatz Q2/17

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 08/17

10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 09/17

11:00 EU: Erzeugerpreise 07/17

SONSTIGE TERMINE

D: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 08/17

D: Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Städten mit

hoher Stickoxidbelastung durch Diesel-Fahrzeuge

Thema soll eine bessere Infrastruktur für Elektroautos sein.

D: Treffen von Air-Berlin-Betriebsräten mit den Regierungschefs Armin

Laschet (NRW) und Michael Müller (Berlin)

D: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 18 000 Beschäftigten

der Postbankunternehmen

D: Schiffbaumesse SMM (bis 07.09.), Hamburg

D: Elektronikmesse IFA in Berlin (bis 06.09.)

CHN: Fortsetzung Gipfel der Brics-Gruppe

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 5. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/17

07:45 CH: BIP Q2/17

09:45 I: PMI Dienste 08/17

09:50 F: PMI Dienste 08/17 (2. Veröffentlichung)

09:55 D: PMI Dienste 08/17 (2. Veröffentlichung)

10:00 EU: PMI Dienste 08/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 08/17

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 07/17

13:30 USA: Fed-Vorstand, Lael Brainard, hält eine Rede beim Economic Club

of New York

16:00 USA: Industrieaufträge 07/17

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/17 (endgültig)

19:10 USA: Fed-Chef von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede an

der University of Minnesota in Minneapolis

22:05 USA: HP Enterprise Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Zumtobel Q1-Zahlen

D: Lanxess Meeting the Management

(bis 6.9.17)

D: Morphosys Capital Markets Day

D: Deutsche Börse Überprüfung der Aktienindizes

GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 08/17

IRL: Ryanair Verkehrszahlen 08/17

S: SAS Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Konferenz Digitale Energiewelt 2017 (bis 06.09.)

Zu den Themen Blockchain, Künstliche Intelligenz, Big Data und Cyber

Security in der Energiebranche, Vattenfall-Zentrale Berlin

11:00 D: Pk DMG Mori, Software AG, Carl Zeiss AG, Dürr AG zum

gemeinsamen Projekt "Industrie 4.0" und das "Internet der Dinge",

für den weltweiten Maschinen- und Anlagenbau, Frankfurt

11:00 D: Pk Vorstellung der McDonald's Ausbildungsstudie 2017

mit Klaus Hurrelmann (Hertie School of Governance), Renate Köcher

(IfD Allensbach) und Gabriele Fanta (McDonald's Deutschland LLC)

D: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (bis 07.09.), München

Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt

D: Schiffbaumesse SMM (bis 07.09.), Hamburg

D: Elektronikmesse IFA in Berlin (bis 06.09.)

CHN: Abschluss Gipfel der Brics-Gruppe

------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 6. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:00 USA: Fed-Chef von Dallas, Kaplan, hält eine Rede

08:00 D: Auftragseingang Industrie 07/17

11:30 D: Anleihen

Volumen: 3 Mrd EUR

Laufzeit: 5 Jahre

14:30 USA: Handelsbilanz 07/17

15:45 USA: Markit PMI Service 08/17 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 08/17

20:00 USA: Fed Beige Book

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

CH: ABB Investor Day

D: Lanxess Meeting the Management

(bis 6.9.17)

D: Vapiano Halbjahreszahlen

GB: Easyjet Verkehrszahlen 08/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: 22. Handelsblatt-Tagung "Banken im Umbruch" u.a. mit Chef der

Deutschen Bank Cryan, EZB Daniele Noy, Wolfgang Schäuble

(bis 07.09.2017), Frankfurt

09:00 D: "Morgan Stanley Global Economics & Strategy Day", Frankfurt

09.00 h Panel Diskussion Global Macro Outlook, um 10:30 die Panel

Diskussion zur Cross Asset Strategy sowie um 12:00 Uhr die

Investoren-Diskussionsrunde

L: EuGH urteilt über Flüchtlingsverteilung in Europa

09:30 L: Europäischer Gerichtshof urteilt über Milliardenstrafe gegen

Chiphersteller Intel

Die EU-Kommission hat wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden

Stellung eine Geldbuße von gut einer Milliarde Euro gegen Intel

verhängt. Der Konzern klagt. In erster Instanz hat er verloren. Der

Generalanwalt am EuGH hat jedoch die Aufhebung des Urteils empfohlen.

10:00 D: Pk Destatis mit Zahlen und Faktoren zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz

11:00 D: 9. Berliner Automobil-Dialog des Kfz-Gewerbes "Im Spannungsfeld von

Internethandel, Fahrzeugtechnik und Verkehrsaufkommen".

11:00 D: Pressegespräch Bundesverband mittelständische Wirtschaft,

Unternehmerverband Deutschland zur aktuellen Unternehmerumfrage zur

Bundestagswahl

D: 21. ecfs-Banken-Symposium (bis 07.09.)

Unter dem Generalthema "Innovative Strategien für bekannte

Herausforderungen - Optimistischer Ausblick in die Zukunft"

diskutieren Referenten über Lösungen für wichtige Probleme der

Bankwirtschaft

Veranstalter: european center for financial services der Universität

Duisburg-Essen

D: Abschluss Konferenz Digitale Energiewelt 2017, Berlin

D: Elektronikmesse IFA in Berlin (bis 06.09.)

D: Europäische Kreuzfahrtmesse Seatrade Europe (bis 08.09.), Hamburg

------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 7. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

08:00 D: Industrieproduktion 07/17

08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q2/17

08:45 F: Handelsbilanz 07/17

09:30 S: Riksbank Zinsentscheid (11.00 h Pk)

10:00 D: Verband der Chemischen Industrie Q2 Konjunkturbericht

10:00 D: Industrieverband Klebstoffe Jahres-Pk, Düsseldorf

11:00 EU: BIP Q2/17 (endgültig)

13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Produktivität Q2/17 (endgültig)

17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

18:15 USA: Fed-Chef von Cleveland, Mester, hält eine Rede in Pittsburgh

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Abschluss 22. Handelsblatt-Tagung "Banken im Umbruch", Frankfurt

Erwartet werden u.a.: Axel Weber (UBS), Jean Pierre Mustier

(Unicredit), Carsten Kengeter (Deutsche Börse), Hans-Walter Peters

(BdB), Felix Hufeld (Bafin)

09:15 D: "Zeit" Wirtschaftsforum "Deutschland vor der Wahl", u.a. mit

Innenminister Thomas de Maizière (CDU), Hamburg

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sprechen

über Globalisierung, Religion und Demokratie

10:30 D: Pk Allianz "Konjunktur- und Finanzmarktperspektiven 2017/2018"

mit Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise und Rolf Schneider, Leiter

Allianz-Research-Team Frankfurt

11:00 D: Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW), Herbst-Konjunkturprognose

GB: Beginn der zweiten Lesung eines Gesetzes zum Brexit im britischen

Unterhaus

Es geht um das Weitergelten von EU-Verordnungen nach einem

EU-Austritt (Great Repeal Bill). Die zweite Lesung wird am 11.

September fortgesetzt. Es folgen eine dritte Lesung im Unterhaus und

drei weitere Lesungen im Oberhaus.

11:00 D: Pk zur Vorstellung der Studie "Die Ängste der Deutschen 2017"

Das Infocenter der R+V Versicherung hat «Die Ängste der Deutschen»

untersucht.

13:00 D: Trans4Log-Kongress "Von der Industrie 4.0 zur Logistik 4.0"

Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage, wie sich das Thema

Industrie 4.0 auf die Logistikbranche übertragen lässt und kleineren

und mittelständischen Unternehmen damit Chancen für den Wettbewerb

bietet. Hannover

L: Europäischer Gerichtshof urteilt zu Entschädigung bei

Flugverspätungen

RU: Russlands Präsident Wladimir Putin spricht bei Östlichem

Wirtschaftsforum in Wladiwostok

Zu der Konferenz werden auch die Präsidenten Südkoreas und der

Mongolei sowie der japanische Regierungschef Shinzo Abe erwartet.

------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 8. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:00 USA: Fed-Chef von New York, Dudley, hält eine Rede an der Universität in

New York

01:50 J: BIP Q2/17 (endgültig)

02:30 USA: Fed-Chef von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in New Orleans

04:00 CHN: Handelsbilanz 08/17

08:00 D: Handelsbilanz 07/17

08:00 D: Arbeitskosten Q2/17

08:45 F: Industrieproduktion 07/17

09:00 E: Industrieproduktion 07/17

10:30 GB: Industrieproduktion 07/17

10:30 GB: Handelsbilanz 07/17

11:00 GR: Industrieproduktion 07/17

11:00 GR: Verbraucherpreise 08/17

14:45 USA: Fed-Chef von Philadelphia, Harker, hält eine Rede in Philadelphia

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

F: Air France-KLM Verkehrszahlen 08/17

EU: Moody's Ratingergebnis Litauen, Polen, Slowenien

SONSTIGE TERMINE

E: Pharma - ESMO Oncology Congress, Madrid (bis 12.9.17)

------------------------------------------------------------------------------

SAMSTAG, DEN 9. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/17

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/17

------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

15:00 MC: Munich Re PK anlässlich Rückversicherertreffen "Rendez-Vous de

Septembre" in Monte Carlo

------------------------------------------------------------------------------

