WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. April 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag,

den 11. April:

MITTWOCH, DEN 05. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

02:30 J: Nikkei PMI Dienste 03/17

09:15 E: PMI Dienste 03/17

09:45 I: PMI Dienste 03/17

09:50 F: PMI Dienste 03/17 (endgültig)

09:55 D: PMI Dienste 03/17 (endgültig)

10:00 EU: PMI Dienste 03/17 (endgültig)

10:00 CH: Actelion Hauptversammlung

10:00 I: Mediolanum Hauptversammlung

10:30 GB: Carnival Hauptversammlung

10:30 GB: PMI Dienste 03/17

10:30 D: Boehringer Ingelheim Bilanz-Pk, Ingelheim

11:30 D: Anleihen

Laufzeit: 5 Jahre

Volumen: 4 Mrd EUR

14:00 USA: Monsanto Q2-Zahlen

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/17

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/17 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 03/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

16:30 CH: Geberit Hauptversammlung

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 14./15.3.17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Verbund Hauptversammlung

CDN: Hudson's Bay Q4-Zahlen

GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 03/17

SONSTIGE TERMINE

08:00 D: Statistisches Bundesamt zum Online-Banking in Deutschland

und der EU, Jahr 2016

08:30 D: UBS Pressefrühstück zu wirtschaftspolitischen Erwartungen im Wahljahr

Mit Reinhard Cluse, Chief European Economist UBS London, und

Dr. Felix Hüfner, Chefvolkswirt UBS Deutschland, Frankfurt

09:00 D: Abschluss "Handelsblatt"-Jahrestagung "Chemie 2017", Frankfurt

D: 19. Technischer Kongress vom Verband der Automobilindustrie (VDA)

(bis 06.04.) zur Zukunft der individuellen Mobilität und des

Straßentransports. Mit VDA-Präsident Matthias Wissmann und

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU), Berlin

09:00 D: Landgericht Düsseldorf verkündet Entscheidung im Streit um ARAG-Erbe

Das Zivilverfahren zwischen dem Chef des Versicherungskonzerns und

seiner jüngeren Schwester dauert seit 1983 und ist eines der

längsten deutschen Gerichtsverfahren. Strittig ist die Höhe des

Ausgleichs für die Schwester.

09:00 EU: EU-Parlament debattiert voraussichtlich über Brexit-Antrag

09:45 D: Presse-Gespräch des Chefs des Kaufhof-Mutterkonzerns HBC, Richard

Baker, zur Europa-Strategie

10:00 D: Pk EY zur Vorstellung einer Studie zu Korruption und

Wirtschaftskriminalität in Europa

10:00 D: Bilanz-Pk FMS Wertmanagement, München

10:30 GB: Pk mit Ryanair-Chef Mike O'Leary. Bei dem "Brexit Breakfast" sollen

neue Initiativen für den Kundenservice bekanntgegeben werden

EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB)

(ohne Zinsentscheid)

19:00 D: Beginn Konferenz 21. Deutscher Bankentag (bis 06.04.) u.a. Gespräch

mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble , Berlin

I: Streik bei Alitalia. Gewerkschaften haben wegen des verabschiedeten

Rettungsplans für die angeschlagene Airline zum ganztägigen Streik

der Belegschaft aufgerufen

DONNERSTAG, DEN 06. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/17

07:00 D: Hella Q3-Zahlen

07:30 D: Gerresheimer Q1-Zahlen

07:30 D: Wirecard Jahreszahlen (endgültig)

(10.00 h Pk)

07:30 D: VTG Jahreszahln (endgültig)

(10.00 h Pk)

08:00 D: Auftragseingang Industrie 02/17

09:00 A: S&T Geschäftsbericht 2016

10:00 D: ifo, INSEE, Istat Eurozone Economic Outlook

10:00 D: Henkel Hauptversammlung

10:00 D: Sartorius Hauptversammlung

10:00 CH: Sulzer Hauptversammlung

10:30 D: Handelsverband Deutschland (HDE) Frühjahrs-Pk, Düsseldorf

11:00 D: NordLB Jahreszahlen

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 9.3.17

14:30 CH: Nestle Hauptversammlung, Lausanne

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:30 USA: Rede von Fed's Williams in Frankfurt

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Immofinanz Jahreszahlen

D: Daimler Absatz 03/17

D: Deutsche Bank Ende der Zeichnungsfrist

für die Kapitalerhöhung

E: CaixaBank Hauptversammlung

GB: BTG Pre-Close Trading Update

SONSTIGE TERMINE

08:30 D: Konferenz "The ECB and Its Watchers XVIII" u.a. mit Rede von

EZB-Präsident Draghi und EZB-Direktor Praet, Frankfurt

09:00 D: Abschluss 19. Technischer Kongress vom Verband der

Automobilindustrie (VDA)

10:00 D: Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)

u.a. mit VDB-Präsident Volker Schenk, Berlin

10:00 D: Pk Commerzbank und FH des Mittelstandes (Bielefeld) zu neuer

Mittelstandsstudie, Frankfurt

10:00 D: BGH verhandelt über Klage eines Berliner Taxiunternehmers gegen den

Fahrdienste-Vermittler Uber, Karlsruhe

10:00 D: Bilanz-Pk des Versicherungskonzerns Alte Leipziger - Hallesche

11:00 D: Bilanz-Pk Rossmann, Burgwedel

11:00 D: Jahres Pk des Verbands der Kosmetikindustrie VKE, Düsseldorf

10:30 D: Jahres-Pk des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV)

11:00 D: BGH klärt: Muss eine Frau eine vierstellige Telefonrechnung

bezahlen, die ihr Sohn durch «Pay by Call»-Dienste verursacht hat?

Der 13-Jährige hatte 21-mal eine 0900er-Nummer angerufen, um für ein

Computerspiel virtuelle Ausrüstungsgegenstände zu erwerben. Die

Frage ist, ob die Mutter dafür geradestehen muss. Karlsruhe

D: Abschluss Konferenz 21. Deutscher Bankentag u.a. mit Deutsche-Bank-

Chef Cryan, Bundesbank-Präsident Weidmann

D: Konferenz der Regierungschefs der ostdeutschen Länder mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bad Muskau

D: Treffen der "G20-Digitalminister" (bis 07.04.), Düsseldorf

D: Start der Fitnessmesse Fibo (bis 9.4.), Köln

USA: US-Präsident Donald Trump trifft in Florida Chinas Staats- und

Parteichef Xi Jinping (bis 07.04.)

FREITAG, DEN 07. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 03/17

08:00 D: Industrieproduktion 02/17

08:00 D: Handels- und Leistungsbilanz 02/17

08:45 F: Industrieproduktion 02/17

09:00 E: Industrieproduktion 02/17

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 02/17

10:30 CH: Straumann Hauptversammlung

10:30 GB: Industrieproduktion 02/17

10:30 GB: Handelsbilanz 02/17

11:00 D: Rhön-Klinikum Bilanz-Pk, Frankfurt

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/17

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Frankreich, Rumänien

EU: Moody's Ratingergebnis Slowakei, Schweden

EU: Fitch Ratingergebnis Tschechien

EU: DBRS Ratingergebnis Spanien

I: UBI Banca Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE

15:00 EU: Eurogruppe tagt auf Malta. Thema der Eurofinanzminister könnten

erneut die Griechenland-Hilfen werden.

D: Startup Camp Berlin (bis 08.04.) mit über 1200 Teilnehmern und

200 Speakern

Veranstalter: Bundesverband Deutsche Startups e.V.

D: Deutsche Anlegermesse "Invest" 2017 (bis 08.04.), Stuttgart

MONTAG, DEN 10. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:50 J: Handelsbilanz 02/17

10:00 D: Haniel Bilanz-Pk (per Web)

10:00 I: Industrieproduktion 02/17

10:30 EU: Sentix Investorenvertrauen 04/17

11:00 GR: Industrieproduktion 02/17

11:00 GR: Verbraucherpreise 03/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

F: LVMH Q1 Umsatz

SONSTIGE TERMINE

09:00 I: Treffen der G7-Außenminister in Lucca (bis 11.04.)

Das zweitätige Treffen der Außenminister der sieben führenden

westlichen Industrienationen gilt als Vorbereitung des G7-Gipfels

Ende Mai in Sizilien, an dem auch US-Präsident Donald Trump

teilnehmen wird.

10:00 D: Eröffnung Zivilprozess zur Klage des Drogerieunternehmers Erwin

Müller gegen die Schweizerische Privatbank J. Safra Sarasin

Müller klagt, weil gegen die Bank ihm Sarasin nach seiner Meinung

durch falsche Beratung ein Schaden von mehr als 47 Millionen Euro

zugefügt hat. Die Bank bestreitet das.

E: Südeuropa-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs aus

Griechenland, Italien, Zypern, Malta, Frankreich, Portugal und

Spanien. Im Mittelpunkt der Gespräche soll der Brexit stehen.

DIENSTAG, DEN 11. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

07:00 CH: Givaudan Q1 Umsatz

10:30 D: Uzin Utz Bilanz-Pk, Ulm

10:30 GB: Verbraucherpreise 03/17

11:00 D: Giesecke & Devrient Bilanz-Pk, München

11:00 EU: Industrieproduktion 02/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartung 04/17

13:00 D: Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen 03/17

SONSTIGE TERMINE

14:00 D: Vortrag und Diskussion mit IWF-Chefin Christine Lagarde und Andreas

Dombret, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank zum Thema

"Innovation, Technology and Growth", Berlin

I: Abschluss des G7-Außenministertreffens in Lucca

NK: Nordkoreas Oberste Volksversammlung (Parlament) kommt zur

Frühjahrssitzung zusammen

