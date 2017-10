WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. November 2017

GO

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX geht stabil in Feiertagspause -- Dow endet im Minus -- VW peilt mit Kernmarke höhere Gewinnziele an -- RIB-Software-Aktie schnellt auf Rekordhoch -- Allianz, Air Berlin, Deutsche Bank im Fokus

Darmstädter Merck-Konzern spricht mögliche Käufer für Selbstmedikation an. Softbank bricht Gespräche über Sprint-Fusion mit T-Mobile US ab. Starke iPhone-Nachfrage treibt auch Dialog Semiconductor an. Siltronic-Aktien setzen Rekordrally nach Analystenkommentar fort. Mynaric-Aktien sind nach Börsengang gefragt. AIXTRON-Aktie setzen Rally mit Sprung auf Mehrjahreshoch fort.