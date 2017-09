WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. September 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag,

den 14. September:

FREITAG, DEN 8. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:00 USA: Fed-Chef von New York, Dudley, hält eine Rede an der Universität in

New York

01:50 J: BIP Q2/17 (endgültig)

02:30 USA: Fed-Chef von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in New Orleans

07:30 F: Air France-KLM Verkehrszahlen 08/17

07:45 CH: Seco Arbeitslosenzahloen 08/17

04:00 CHN: Handelsbilanz 08/17

08:00 D: Handelsbilanz 07/17

08:00 D: Arbeitskosten Q2/17

08:45 F: Industrieproduktion 07/17

09:00 E: Industrieproduktion 07/17

10:30 GB: Industrieproduktion 07/17

10:30 GB: Handelsbilanz 07/17

11:00 GR: Industrieproduktion 07/17

11:00 GR: Verbraucherpreise 08/17

14:45 USA: Fed-Chef von Philadelphia, Harker, hält eine Rede in Philadelphia

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

EU: Moody's Ratingergebnis Litauen, Polen, Slowenien

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Senatsempfang 60 Jahre Bundesbank mit Bürgermeister Olaf Scholz

u.a. mit Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann, Hamburg

E: Pharma - ESMO Oncology Congress, Madrid (bis 12.9.17)

SAMSTAG, DEN 9. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/17

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/17

SONNTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

15:00 MC: Munich Re PK anlässlich Rückversicherertreffen "Rendez-Vous de

Septembre" in Monte Carlo

MONTAG, DEN 11. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:50 J: Maschinenaufträge 07/17

07:45 D: Hannover Rück PK anlässlich Rückversicherertreffen "Rendez-Vous de

Septembre" in Monte Carlo

10:00 I: Industrieproduktion 07/17

13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 08/17

13:30 CH: Swiss Verkehrszahlen 08/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: Daimler Mercedes-Benz Cars Capital Markets Day

D: Bet-at-Home.com Halbjahreszahlen

DIENSTAG, DEN 12. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 08/17

09:00 D: Software AG "Innovation Tour"

10:30 GB: Verbraucherpreise 08/17

12:00 P: Verbraucherpreise 08/17

19:00 USA: Apple Keynote

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

CH: Logitech Hauptversammung, Lausanne

D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 09/17

F: Capgemini Capital Markets Day

S: SEB Group Investment Outlook

SONSTIGE TERMINE

D: 1. Pressetag IAA-Pkw (14.- 24.9.2017), Frankfurt

Schwerpunkte: Alternative Antriebe und Digitalisierung

08:30 h Pk BMW / 08:30 h Pk Continental

L: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Beihilfen für BMW-Produktion

in Leipzig. Die EU-Kommission kappte 2014 eine regionale

Investitionsbeihilfe für BMW in Leipzig: Statt mit 45 Millionen Euro

durfte der Staat nur mit 17 Millionen Euro helfen. Der höhere Betrag

sei mit den Regeln des Binnenmarkts unvereinbar, befand die

Brüsseler Behörde damals. BMW klagt, Sachsen unterstützt die Klage.

09:00 D: BGH verhandelt über verschiedene Entgelte einer Sparkasse

Die beklagte Sparkasse verlangt unter anderem für die Löschung eines

Dauerauftrags, die Führung eines Pfändungsschutzkontos und die

Änderung einer Wertpapierorder zwischen zwei und sieben Euro.

Dagegen klagen Verbraucherschützer

09:00 D: Welche Airline muss zahlen? BGH verhandelt über

Fluggast-Entschädigung bei Wetlease-Flügen

11:00 D: Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2017

Der Deutsche Apothekertag findet vom 13. bis 15. September in

Düsseldorf statt

11:00 D: Pk zur Messe Husum Wind (bis 15.09.)

MITTWOCH, DEN 13. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

07:30 CH: Richemont Trading Statement 5 Monate und

Hauptversammlung, Genf

08:00 D: Verbraucherpreise 08/17 (endgültig)

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 08/17

11:00 EU: Industrieproduktion 07/17

11:00 D: Verband öffentlicher Banken (VöB) Pk zur Zinsprognose, Frankfurt

11:30 D: Anleihen

Laufzeit: 10 Jahre

Volumen: 3 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Wienerberger Capital Markets Day

CH: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 08/17

F: Zodiac Aerospace Q4 Umsatz

SONSTIGE TERMINE

09:00 EU: EU-Kommissionspräsident Juncker hält Rede zur Lage der

Europäischen Union

09:30 EU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Genmais

13:30 D: Diskussionsforum zur chinesischen Seidenstraßen-Initiative

mit Vertretern der chinesischen Finanzbranche, SAP, Siemens,

TU München u.a.

D: 2. Pressetag IAA-Pkw (14.- 24.9.2017), Frankfurt

08:30 h Pk Michelin / 09:30 h Pk Bitkom / 10:00 h Pk Leoni /

11:00 h Pk Europäischer Branchenverband Acea mit Acea-Präsident

Dieter Zetsche zu CO2-Reduktion / 12:00 h Pk VW Financial

D: CFS 3. Konferenz für Finanztechnologie "Wie Banken, Versicherer,

Start-ups und Investoren von Kooperationen profitieren", Frankfurt

DONNERSTAG, DEN 14. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/17

07:30 A: RHI Halbjahreszahlen

07:30 D: Gerry Weber Q3-Zahlen

07:30 F: Hermes Halbjahreszahlen

08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 07+08/17

09:30 CH: SNB Zinsentscheid

13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/17

14.30 USA: Realeinkommen 08/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

I: FiatChrysler Automobiles Absatz 07+08/17

S: Autoliv Capital Markets Day, Frankfurt

S: Hennes & Mauritz Umsatz 08/17

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Landgericht Hannover verkündet Urteil über die Anfechtung von

Beschlüssen der Volkswagen-Hauptversammlung 2016

10:00 D: Eröffnung 67. Internationale Automobilausstellung IAA "Zukunft

erleben" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (bis 24.09.), Frankfurt

10:00 D: Pk Bitkom zur Studie "Digital entscheidet: Wahlkampf in der

Demokratie 4.0", Berlin

10:00 D: Presse-Roundtable zur Belebung des IPO-Marktes

Mit Carsten Berrar (Co-Head of Capital Markets Group, Sullivan &

Cromwell), Christian Kames (Head of Investment Banking Germany, J.P.

Morgan), Stefan Weiner, Head of ECM Germany, J.P. Morgan

Veranstalter: J.P. Morgan

10:00 D: Pk ING-Diba zur Einführung einer Online-Vermögensverwaltung für

Privatkunden mit dem neuen ING-Diba-Chef Nick Jue und

ING-Produktmanager Martin Krebs, Frankfurt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

