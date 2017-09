WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. September 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag,

den 25. September:

DIENSTAG, DEN 19. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

10:00 EU: Leistungsbilanz 07/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/17

14:00 PL: Industrieproduktion 08/17

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/17

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/17

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

USA: Adobe Q3-Zahlen

USA: FedEx Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Bayer/Crop Science - "Future of Faming Dialog 2017"

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen aktuelle und zukünftige

Herausforderungen der Landwirtschaft sowie die Geschäftsentwicklung

von Crop Science. Monheim

10:00 D: Autotag der Allianz-Versicherung zum Thema Elektromobilität, Ismaning

10:30 D: Handelsverband Deutschland (HDE), Herbst-Pk, Düsseldorf

11:00 D: Stihl, Jahres-Pk, Waiblingen

A: 61. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA

(bis 22.09.)

D: Konferenz "Industry of Things World 2017" (bis 19.09.), Berlin

Laut Veranstalter mit den Top 10 der europäischen Industrie

Unternehmen

EU: Informelles Treffen der EU-Minister für Energie und Verkehr

(bis 21.09.), Tallinn

D: Fortsetzung 67. Internationale Automobilausstellung IAA, Frankfurt

MITTWOCH, DEN 20. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:50 J: Handelsbilanz 08/17

07:00 E: Inditex Q2-Zahlen

08:00 D: Erzeugerpreise 08/17

08:00 D: Baugenehmigungen 01-07/17

08:00 GB: Kingfisher Halbjahreszahlen

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 08/17

11:30 D: Anleihen

Laufzeit: 30 Jahre

Volumen: 2 Mrd EUR

16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 08/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chefin Janet Yellen )

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

CH: Kuehne + Nagel Capital Markets Day

D: Koenig & Bauer Capital Markets Day

GB: Diageo Hauptversammlung

SA: Steinhoff-Tochter Star Börsengang in Johannesburg

SONSTIGE TERMINE

F: OECD stellt Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick vor

D: Eurozone Economic Outlook von ifo Institut, Istat und KOF

10:00 D: Bundesarbeitsgericht entscheidet darüber, ob Nachtzuschläge auf

Grundlage des Mindestlohns berechnet werden müssen

11:00 D: Herbst-Pressekonferenz der Verbände VCI Hessen und Hessenchemie

zu Konjunktur, Frankfurt

11:00 D: Pk mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling im Münchner

Presse-Club Themen u.a. Null-Zins-Politik der EZB

D: Fortsetzung 67. Internationale Automobilausstellung IAA, Frankfurt

DONNERSTAG, DEN 21. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

06:30 J: All Industry Activity Index 07/17

07:45 CH: Seco Konjunkturprognosen vom September 2017

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 07+08/17

09:00 LU: Senvion außerordentliche HV

10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly-Fed-Index 09/17

15:00 USA: FHFA-Index 07/17

16:00 USA: Frühindikatoren 08/17

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 09/17 (vorab)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 09/17

J: BoJ Zinsentscheid

IRL: Ryanair Hauptversammlung

F: Axa Spezial-Konferenz

SONSTIGE TERMINE

08:30 EU: Fachkonferenz Europäische Zentralbank (EZB): "Understanding

inflation: lessons from the past, lessons for the future?"

(bis 22.09.) u.a. mit EZB-Chefvolkswirt Peter Praet

10:00 D: Pk Deutsche Flugsicherung zu Modernisierung ihrer

Navigationsinfrastruktur mit Auswirkungen auf Windkraftstandorte,

Langen

10:00 D: Eröffnung der Jahreskonferenz des Ostseenetzwerks "Baltic Sea States

Subregional Co-operation" (bis 22.09.) u.a. mit Brandenburgs

Europaminister Stefan Ludwig (Linke). Das Netzwerk entwirft u.a.

Ostseestrategien für die EU in den Bereichen nachhaltige Entwicklung

sowie Transport und Logistik.

11:00 D: Branchen-PK zur weltgrößten Ernährungsmesse Anuga, Köln

15:30 D: 2. Jahreskonferenz des Risikorates ESRB (European Systemic Risk

Board) (bis 22.09.) Mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsident Mario

Draghi und einem Gastvortrag des Vize-Präsidenten der EU-Kommission,

Valdis Dombrovskis

EU: Das europäische-kanadische Handelsabkommen Ceta tritt in Kraft

D: Fortsetzung 67. Internationale Automobilausstellung IAA, Frankfurt

FREITAG, DEN 22. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

08:45 F: BIP Q2/17 (endgültig)

09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe

und Dienste 9/17 (vorläufig)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe

und Dienste 9/17 (vorläufig)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe

und Dienste 9/17 (vorläufig)

10:00 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi in Dublin am Trinity College

12:00 USA: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält eine Rede in Zürich

13:15 EU: EZB-Vize-Präsident Constancio hält Rede in Frankfurt

15:00 B: Geschäftsklima 09/17

15:30 USA: Fed-Chef von Kansas-City, George, hält eine Rede in Oklahoma City

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe

und Dienste 9/17 (vorläufig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Kroatien, Litauen

EU: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Großbritannien

EU: DBRS Ratingergebnis Luxemburg

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fachtagung der Hochschule der Deutschen Bundesbank und der

Universität Paderborn zum Aufsichtsrecht

Thema: "Neue Rechtsanforderungen für Kreditinstitute,

Versicherungsunternehmen und Fondsgesellschaften - ein Level Playing

Field!?", erwartet werden u.a. Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret

und Bafin-Präsident Felix Hufeld, Frankfurt

10:00 D: Demonstration gegen mögliche Thyssenkrupp-Stahlfusion mit Tata

Aufgerufen haben die IG Metall und der Betriebsrat. Bei einer

Sitzung des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats am Sonntag (24.9.) wird mit

einer Entscheidung über den Zusammenschluss gerechnet.

11:00 D: Fachtagung der Hochschule der Deutschen Bundesbank und der

Universität Paderborn zum Aufsichtsrecht

Thema: "Neue Rechtsanforderungen für Kreditinstitute,

Versicherungsunternehmen und Fondsgesellschaften - ein Level Playing

Field!?", erwartet werden u.a. Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret

und Bafin-Präsident Felix Hufeld, Frankfurt

12:00 D: Abschluss-Pk 67. Internationale Autoausstellung IAA (bis 24.9.),

Frankfurt

GB: Britische Premierministerin May hält Brexit-Rede in Florenz

MONTAG, DEN 25. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

09:00 A: BIP Q2/17 (endgültig)

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 09/17

14:30 USA: CFNA-Index 08/17

14:30 USA: Fed-Chef von New York, Dudley, hält eine Rede

18:40 USA: Fed-Chef von Chicago, Evans, hält eine Rede

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: LEG Immobilien Capital Markets Day

F: Schneier Electric Investor Day

F: Total Investor Day

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Jahrestagung des Gesamtverbandes der Deutschen

Versicherungswirtschaft (GDV), u.a. mit Ex-Bundeskanzler

Gerhard Schröder

13:30 D: 3. Tarifrunde Postbank

Die Gewerkschaft Verdi will Kündigungsschutz bis Ende 2022 im

laufenden Integrationsprozess der Postbank mit der Deutschen Bank

sowie fünf Prozent mehr Geld.

D: Gläubigerausschuss entscheidet über Verkauf der insolventen

Air Berlin

EU: Brexit-Verhandlungen Großbritanniens mit der Europäischen Union

+ Brüssel: Treffen der für Europafragen zuständigen EU-Minister zu

den Brexit-Verhandlungen

