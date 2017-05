'WSJ': Danone kommt Milliardenübernahme näher - Interessent für Spartenverkauf

NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone kommt der geplanten Milliardenübernahme des US-Konzerns Whitewave laut einem Pressebericht offenbar näher. Die mexikanische Grupo Lala sei bei der zum Verkauf stehenden Bio-Joghurt-Marke Stonyfield der aussichtsreichste Kandidat, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Mittwochabend unter Berufung auf Eingeweihte. Der Spartenverkauf soll Bedenken von Kartellwächtern ausräumen und so den Weg ebnen zur mehr als 10 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Whitewave. Ein Preis sei nicht bekannt geworden, hieß es im Blatt. Ein chinesischer Milchverarbeiter hatte jedoch vor kurzem 850 Millionen Dollar für Stonyfield geboten./men/la