WTO rügt illegale US-Beihilfen für Boeing

GENF (AFP)--Die Welthandelsorganisation (WTO) hat illegale Beihilfen der Vereinigten Staaten für den Flugzeugbauer Boeing gerügt. Die WTO gab damit am Freitag in Genf einer Beschwerde der Europäischen Union statt. In der Entscheidung hieß es, der Airbus-Rivale Boeing habe in den Jahren 2013 bis 2015 von Steuererleichterungen profitiert. Damit habe die Regierung in Washington gegen ihre Zusage verstoßen, die Subventionen einzustellen.

Der Subventions-Streit zwischen den USA und der EU schwelt schon seit Jahren. Bereits 2011 hatte die WTO der EU teilweise Recht gegeben. Nach Ansicht der Welthandelsorganisation führten die US-Subventionen zu sinkenden Flugzeugverkäufen bei Airbus. Die USA werfen ihrerseits der EU vor, Airbus zu subventionieren.

