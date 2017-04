XETRA-SCHLUSS/DAX rettet sich ins Plus

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem kleinen Schlussspurt am Nachmittag hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag im Plus geschlossen. In einem Nachrichtenvakuum konzentrierten sich die Investoren auf den letzten Tag des Bezugsrechtshandels in der Deutschen Bank sowie auf Umstufungen von Analysten. Die Berichtssaison macht momentan Pause, aus der dritten Reihe kamen noch ein paar 2016er Zahlen. "Das erste Quartal ist sehr gut gelaufen", so ein Aktienhändler zu der Performance am Aktienmarkt. Daher hielten sich die Anleger momentan zurück. In diesem Umfeld schloss der Dax 0,2 Prozent höher bei 12.282 Punkten.

BMW & Co nach US-Absatzzahlen im Minus Die deutschen Automobilhersteller haben im März in den USA beim Absatz besser abgeschnitten als die Konkurrenz, mit Ausnahme von Nissan. Allerdings hat sich das Wachstum bei VW, Audi und Mercedes-Benz deutlich abgeschwächt. Die Analysten von Equinet sprachen ganz allgemein von Schwächeanzeichen auf dem US-Pkw-Markt. Die Absatzzahlen seien im März um 1,6 Prozent gegenüber der relativ geringen Vergleichsbasis 2016 gesunken. BMW verloren 1,1 und Daimler um 1,0 Prozent, für VW ging es um 1,1 Prozent nach unten.

Aktie der Deutschen Bank erholt sich - Bezüge zu billig Mit dem Ende des Bezugsrechtshandels setzte am Nachmittag eine kleine Kurserholung in der Aktie der Deutschen Bank ein. "Der latente Druck ist nun erst einmal aus der Aktie", so ein Marktteilnehmer. Billig waren die Bezüge an der Frankfurter Börse in der Auktion, dort waren sie zu 1,64 Euro zu erwerben. Über diesen Umweg konnte ein Anleger die Aktie der Deutschen Bank mit einem Abschlag zum Börsenkurs kaufen. Die Aktie schloss 0,7 Prozent im Minus bei 15,60 Euro nach zuvor deutlich höheren Verlusten.

Die Südzucker-Aktie litt unter einer Herunterstufung aus dem Hause Goldman Sachs auf Sell und schloss 8,2 Prozent leichter. Die Analysten begründen die Abstufung mit den sinkenden Zuckerpreisen. Die Analysten von Oddo Seydler haben MediGene auf Kaufen hochgenommen, die Aktie schloss knapp 5 Prozent im Plus. Im SDAX stieg der Kurs von GRENKE um 2,6 Prozent. Der Leasinganbieter ist gut ins neue Jahr gestartet. Das Neugeschäft zog in den drei Monaten seit Jahresbeginn kräftig an und übertraf die eigenen Erwartungen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 118,1 (Vortag: 88,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,70 (Vortag: 3,17) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.282,34 +0,21% +6,98% DAX-Future 12.316,50 +0,16% +7,61% XDAX 12.288,95 +0,06% +7,35% MDAX 23.969,84 +0,31% +8,03% TecDAX 2.045,88 +0,53% +12,92% SDAX 10.126,67 +0,43% +6,38% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,42 29 === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

