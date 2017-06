XETRA-SCHLUSS/DAX zwischen EZB und UK-Wahl paralysiert

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag im Plus geschlossen. Die meiste Zeit des Tages notierte das Kursbarometer Dax in einer engen Spanne von nur 25 Punkten. Kaum etwas schien das Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären am Aktienmarkt aus dem Gleichgewicht bringen zu können. Auch nicht EZB-Chef Mario Draghi, der diesmal nicht überraschte. Vielmehr bewegte er sich mit seinem "Taubenschlag" langsam in Richtung Ausgang seiner expansiven Geldpolitik . Allerdings tut er alles, um die Märkte nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dies gelang ihm, denn weder am Devisen- noch am Anleihemarkt überraschten seine Aussagen. Der DAX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 12.714 Punkten.

Normalisierung der Geldpolitik deutet sich an

Mit einer nur wenig veränderten Wortwahl bei der Forward Guidance ging die Europäische Zentralbank (EZB) einen Trippelschritt in Richtung geldpolitischer Normalisierung. "Mit einer baldigen Zinsveränderungen ist nicht zu rechnen", kommentierte Marktstratege Ralf Umlauf von der Helaba. Der Passus, wonach die Leitzinsen weit über das Ende des Programms quantitativer Lockerungen hinaus auf dem aktuellen Niveau liegen werden, wurde zwar wiederholt. Zugleich ließ die EZB jedoch ihre Prognose fallen, dass die Zinsen weiter sinken könnten.

Das Brexit-Votum aus dem Sommer 2016 ist vielen Marktteilnehmern noch gut in Erinnerung. Nun wählt Großbritannien erneut, allerdings wird dem Ergebnis für die Börse eine wesentlich geringere Bedeutung zugemessen. Wohlwollend wurde zuletzt beobachtet, dass Premierministerin Theresa May ihren Vorsprung auf die Labour-Partei wieder etwas ausbauen konnte. Auf die Ergebnisse zu den britischen Unterhauswahlen werden die Börsen erst am Freitag reagieren können.

Kinnevik verabschiedet sich bei Rocket Internet

Nach dem finalen Ausstieg des schwedischen Großaktionärs Kinnevik ging es für Rocket Internet um 2,1 Prozent nach unten. Nach der Platzierung im Frühjahr und dem Ende der Sperrfrist war ein solcher Schritt erwartet worden. Zu den Gewinnern im DAX gehörten Thyssenkrupp, die nach einer Studie der Credit Suisse um 3,6 Prozent zulegten. Die Analysten sehen bei thyssenkrupp Spielraum für eine auf vier Jahre angelegte Transformation, die eine Neubewertung nach sich ziehen könnte. Eon und RWE liefen nach dem Urteil zur Verfassungswidrigkeit der Brennelementesteuer am Vortag weiter. Nun hagelte es positive Analystenkommentare. Eon und RWE stiegen um weitere 4,2 bzw. 2,3 Prozent. Heidelberger Druck stiegen um 5,1 Prozent. "Der mittelfristige Ausblick klingt positiv", sagte ein Händler.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 100,5 (Vortag: 127,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,00 (Vortag: 3,55) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.713,58 +0,32% +10,74% DAX-Future 12.713,00 +0,41% +11,08% XDAX 12.714,06 +0,11% +11,07% MDAX 25.158,64 -0,35% +13,38% TecDAX 2.296,12 -0,31% +26,74% SDAX 11.232,59 -0,17% +18,00% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,00% +17 === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2017 11:58 ET (15:58 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 58 AM EDT 06-08-17