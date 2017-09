XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Covestro nach Platzierung gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Auszeit hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch gegönnt. Nach der kräftigen Kursrally vom Wochenbeginn mussten Händler das neue Kursniveau erst einmal verdauen. Von der Wall Street ging auch keine Inspiration aus, denn dort standen Kursverluste bei Apple nach der Präsentation des neuen iPhone im Fokus. Positiv sei jedoch, dass das erhöhte Kursniveau am Mittwoch habe klar verteidigt werden können, hieß es unterm Strich im Handel. Der DAX legte 0,2 Prozent zu auf 12.554 Zähler.

Covestro im MDAX sprangen um 3,7 Prozent nach oben. Die Muttergesellschaft Bayer hat ihre Beteiligung an ihrer ehemaligen Kunststoffsparte weiter reduziert und damit rund 1,2 Milliarden Euro erlöst. Ihr Anteil sinkt von 40,9 Prozent auf 31,5 Prozent, Bayer will sich mittelfristig aber ganz davon trennen. Bayer legten um 0,2 Prozent zu.

Tagesgewinner im DAX waren Merck mit 2 Prozent Plus. Sie wurden von der Berenberg Bank auf "Buy" hochgestuft. Siemens stiegen wegen der stetig steigenden Konjunkturaussichten um 1,2 Prozent. Anleger schichteten nach den konjunkturbullischen Aussagen von EZB-Chef Draghi in die entsprechenden Aktien um. Auch die drei deutschen Automobilaktien Daimler, Volkswagen und BMW schlossen angesichts der beginnenden Automesse IAA in Frankfurt mit bis zu 0,7 Prozent im Plus. Eon verloren dagegen 1,5 Prozent, was Händler auf Gewinnmitnahmen zurückführten.

Das neue Apple-iPhone konnte nicht als Kurstreiber dienen: An der Wall Street gab die Apple-Aktie bis zum deutschen Börsenschluss 1,2 Prozent nach und zog auch Zulieferer wie Dialog Semiconductor im TecDAX um 1,6 Prozent nach unten. Gewinnmitnahmen drückten Medigene um 4,4 Prozent, Aixtron setzten dagegen die Rally mit 3 Prozent Aufschlag fort. Im MDAX zog eine Korrektur der Kupferpreise Aurubis um 2,3 Prozent nach unten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,4 (Vortag: 87,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,33 (Vortag: 3,25) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.553,57 +0,23% +9,34%

DAX-Future 12.553,50 +0,24% +9,71%

XDAX 12.554,38 +0,28% +9,67%

MDAX 25.243,51 -0,26% +13,77%

TecDAX 2.358,95 -0,16% +30,20%

SDAX 11.687,16 -0,03% +22,77%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 161,76 -16

===

