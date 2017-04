XETRA-SCHLUSS/Hausse in Stada schiebt MDAX auf Rekordhoch

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des Generikaherstellers STADA können sich freuen, ihr Investment hat sich innerhalb der letzten 14 Monate mehr als verdoppelt. Zwei Finanzinvestoren wollen nun das Unternehmen aus Bad Vilbel kaufen. Der Mittelstands-Index MDAX, in dem die Aktie notiert, profitierte auch von dieser Rally. Gleich am Morgen, als die Stada-Aktie mit einem Plus von gut 10 Prozent in den Handel startete, notierte der Index mit 24.258 Punkten auf Rekordhoch, gab aber seine Gewinne vollständig ab und schloss kaum verändert. In der ersten Reihe lief es weniger gut, der Dax schloss 0,2 Prozent leichter bei 12.201 Punkten.

Gebot für Stada "sehr großzügig" Viele Investoren hatten in den vergangenen Tagen darauf gehofft, dass das Gebot für Stada nochmals angehoben wird. Ihre Geduld zahlte sich aus: Die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven haben das Gebot um fast 13 Prozent auf 66 Euro inklusive Dividende aufgestockt. "In Bad Vilbel knallen heute die Korken", so ein Aktienhändler. Jefferies-Analyst James Vane-Tempest stuft das Gebot als "sehr großzügig" ein. Die Aktie schloss 10,6 Prozent fester bei 64,45 Euro.

Fresenius will in den USA zukaufen Positiv wurde auch der geplante Ausbau des Generika-Geschäfts von Fresenius gewertet. Die Tochter Kabi verhandelt mit Akorn Pharmaceuticals über einen möglichen Kauf des US-Spezialgenerikaherstellers. Eine Übernahme von Akorn dürfte den Gewinn je Aktie von Fresenius in den kommenden beiden Jahren um bis zu 7 Prozent erhöhen, erwarten die Analysten von Bryan Garnier. Mögliche Synergien seien dabei noch nicht eingerechnet. Fresenius schlossen 0,8 Prozent im Plus.

Überraschend starke Verkehrszahlen beim Wettbewerber Air France-KLM gaben der Lufthansa-Aktie Rückenwind, sie legte um 2,4 Prozent zu. Henkel litten unter einer Herunterstufung auf Sell aus dem Hause Goldman Sachs, die Aktie schloss 0,4 Prozent leichter. Die Analysten sind besorgt wegen des steigenden Kostendrucks und der jüngsten Anzeichen für einen Preiskampf durch Marktführer Procter & Gamble.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 58,5 (Vortag: 74,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,10 (Vortag: 2,77) Milliarden Euro. Es gab zwölf Kursgewinner, 16 -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.200,52 -0,20% +6,27% DAX-Future 12.208,50 -0,30% +6,67% XDAX 12.183,38 -0,40% +6,43% MDAX 24.197,93 -0,02% +9,05% TecDAX 2.056,90 +0,52% +13,53% SDAX 10.242,48 +0,62% +7,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,13 53 === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

