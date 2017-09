XETRA-SCHLUSS/Kaum verändert - EZB sorgt für Umdenken beim Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Nach der EZB-Sitzung am Vortag wollten Anleger die neue Situation erst verarbeiten. Denn beim Blick auf den Euro hat ein Umdenken eingesetzt: Nach den konjunkturbullishen Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi wird sein Höhenflug immer mehr als Beweis der Stärke der hiesigen Wirtschaft gesehen.

Aktienstrategen wie die von Barclays hatten bereits betont, dass eine Euro-Stärke geradezu die Voraussetzung dafür sei, um Auslandsanleger für Europas Aktien zu begeistern. Damit lockt er auch Anlagegelder an, was die europäischen Aktienmärkte für Investoren aus dem Dollar-Raum attraktiver macht. Mit 1,2013 Dollar korrigierte er am Abend etwas. Der Dax stieg 0,1 Prozent auf 12.304 Punkte.

Den Optimismus der EZB mit Blick auf Konjunktur und Inflation hebt auch Lutz Karpowitz von der Commerzbank positiv hervor. Entsprechend erholten sich auch die Banken von ihren Verlusten. Der Sektor schloss als stärkster in Europa. Im DAX stiegen Commerzbank um 1,5 Prozent und Deutsche Bank 0,6 Prozent.

Thhyssen Tagessieger mit Fantasie bei Stahlsparte thyssenkrupp stellten mit 1,8 Prozent den stärksten Titel im DAX. Der Markt setzt auf einen kurz bevorstehenden Zusammenschluss der Stahlsparte mit Tata Steel. Sollte das Geschäft aus der Bilanz verschwinden, stehe eine Neubewertung von Thyssen an. Im MDAX stiegen Salzgitter 2,4 Prozent.

VW schlossen 0,5 Prozent höher, nachdem VW-Chef Müller im "Wall Street Journal" sagte, weiter an Restrukturierungsmaßnahmen zu arbeiten. Man arbeite am Verkauf von Bereichen, die nicht länger zum Kerngeschäft des Konzerns zählten. Dies könne bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes ausmachen. BMW und Daimler schlossen mit leichtem Minus.

Prosieben stellten mit minus 0,8 Prozent den Hauptverlierer, obwohl auch dieses Unternehmen über Restrukturierung nachdenkt. "Der Markt setzt wegen der Schwäche im Werbegeschäft darauf, dass Prosieben aus dem DAX fällt", so ein Händler.

Im MDAX kräftig nach unten mit 5,6 Prozent auf gut 50 Euro ging es für Leoni. Die UBS hat die Beobachtung der Aktie mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 39 Euro gestartet. Grund sei die hohe Bewertung der Aktie. Tagessieger waren Fielmann, die um 3,6 Prozent stiegen. Das Bankhaus Lampe hat sie nun zum Kaufen empfohlen.

EVOTEC sprangen mit 2,9 Prozent an die Spitze in einem von Gewinnmitnahmen geprägten TecDAX. Hier fielen MediGene mit 5,2 Prozent nach der Kursrally dieser Woche.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 63,3 (Vortag: 96,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,49 (Vortag: 3,75) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner, 11 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.303,98 +0,06% +7,17% DAX-Future 12.303,50 -0,01% +7,52% XDAX 12.303,85 -0,11% +7,48% MDAX 24.904,48 +0,38% +12,24% TecDAX 2.331,14 -0,24% +28,67% SDAX 11.550,57 +0,15% +21,34% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,04 -12 === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2017 12:01 ET (16:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 01 PM EDT 09-08-17