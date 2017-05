XETRA-SCHLUSS/Kleine Rekordserie im DAX - Berichtssaison treibt an

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Getragen von einer überzeugenden Berichtssaison ging am Mittwoch die Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt weiter. Bereits den zweiten Tag in Folge stieg der Dax dabei auf ein Rekordhoch. Dieses liegt nun bei 12.532 Punkten. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 12.528 Punkten nur knapp darunter. Die Zahlen von Fresenius kamen an der Börse gut an, die Aktie stellte mit einem Plus von 2,6 Prozent den Gewinner im DAX. Wie aus einer Studie der DZ Bank hervorgeht, überzeugte im ersten Quartal bisher die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Dieser positive Trend dürfte sich ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen fortsetzen. Damit wäre das Fundament für weitere Kursgewinne gelegt.

Fresenius ist gut ins Jahr gestartet Für Bewegung in den Einzelwerten sorgte vor allem die laufende Berichtssaison. Die Anleger sitzen weiter auf Geld, das angelegt werden will, so ein Teilnehmer. Gut kamen bei Investoren die höher gesteckten Ziele von Fresenius für das laufende Jahr an. Der Gesundheitskonzern ist nach Einschätzung der Analysten von Bryan Garnier gut in das Jahr gestartet. Das Ergebnis der Tochter Fresenius Medical Care wurde tendenziell neutral aufgenommen, der Kurs gab um 0,4 Prozent nach.

Allianz legten nach Zahlen zum ersten Quartal um 0,1 Prozent zu. Der Versicherer ist nach Einschätzung der UBS auf dem besten Weg, die Ziele für 2017 zu erreichen. VW gaben nach endgültigen Quartalszahlen um 0,8 Prozent nach. Der Konzern hat beim operativen Gewinn die Konsensprognose verfehlt. Nach stark rückläufigen Pkw-Verkäufen in den USA im April verloren BMW-Aktien 0,9 Prozent und Daimler 0,2 Prozent. Händler sprachen von einem zunehmend "gesättigten" Absatzmarkt.

Jungheinrich überzeugt - HUGO BOSS liefert nicht Mit starken Auftragseingängen ist der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich in das erste Quartal des Jahres gestartet. Selbst gegenüber den Rekordzahlen des Vorjahres ging es bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn weiter nach oben. An der Börse wurde diese mit einem Kursplus von 2,1 Prozent honoriert. Nach Ansicht von JP Morgan sind die Quartalszahlen von Hugo Boss nur auf den ersten Blick erfreulich ausgefallen, die dahinter steckende Qualität sei jedoch gering. Zudem sei der Online-Verkauf um massive 27 Prozent eingebrochen. Für die Aktie ging es um 2,9 Prozent nach unten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,5 (Vortag: 87,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,10 (Vortag: 3,82) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner und 18 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.527,84 +0,16% +9,12% DAX-Future 12.535,00 +0,19% +9,52% XDAX 12.524,57 -0,01% +9,41% MDAX 24.738,38 -0,34% +11,49% TecDAX 2.116,82 -0,42% +16,84% SDAX 10.760,13 -0,28% +13,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,72 -5 ===

