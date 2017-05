XETRA-SCHLUSS/Kurse kennen kein Halten mehr

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf zu immer neuen Höchstständen lautet unverändert das Motto am deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg am Donnerstag bereits den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Am Ende des Handels stand für den Index ein Plus von 1 Prozent auf 12.648 Punkte zu Buche. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf 9 Prozent.

Kurstreibend wirkten überraschend gute Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone im April. Auch das gute Auftreten des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron im TV-Duell mit der rechtspopulistischen Marine Le Pen am Vorabend sorgte unter den Anlegern für Zuversicht.

Die Aktienkäufe waren breit gestreut: Auch der MDAX der 50 größten deutschen Nebenwerte stieg auf ein Rekordhoch. Der SDAX erreichte ebenfalls einen neuen historischen Höchststand. Die Risikofreude sorgte für Käufe von Bankaktien, Deutsche Bank legten um 2,4 Prozent zu und Commerzbank um 3,1 Prozent.

Gewinnmitnahmen bei Infineon und Siemens "Sell on good News" lautete dagegen die Devise bei zwei DAX-Unternehmen, die Quartalsberichte veröffentlichten. Bei Infineon wurden trotz unerwartet guter Quartalszahlen Kursgewinne mitgenommen. Die Aktie büßte 2,3 Prozent ein, nachdem sie seit Jahresbeginn um fast 17 Prozent gestiegen ist. Auch Siemens haben in diesem Jahr um 17 Prozent zugelegt. Und auch hier nahmen Anleger trotz guter Ergebnisse Kursgewinne mit, die Aktie schloss 0,6 Prozent leichter.

BMW hat den Konzerngewinn im ersten Quartal um fast ein Drittel auf 2,15 Milliarden Euro gesteigert. Nach anfänglichen Kursgewinnen von in der Spitze 2,1 Prozent schloss die Aktie 0,5 Prozent fester.

Bei adidas liegt das Betriebsergebnis im ersten Quartal um 7 Prozent über der Konsensprognose. Das verhalf der Aktie schon im frühen Handel zu einem neuen Rekordhoch von 188,95 Euro. Am Ende schloss sie 0,9 Prozent fester bei 183,80 Euro.

Bei den Nebenwerten verteuerten sich Rheinmetall um 2,6 Prozent. Sowohl in der Automobil-Sparte als auch im Rüstungsgeschäft liegen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen. Bei freenet ist der Konzerngewinn im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Kurs schloss kaum verändert.

Eine Kaufempfehlung der UBS für OSRAM ließ den Kurs um 4,7 Prozent steigen. Jungheinrich bauten die Kursgewinne nach guten Quartalszahlen vom Vortag um 3,6 Prozent aus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 101,3 (Vortag: 81,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,65 (Vortag: 3,10) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und 4 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.647,78 +0,96% +10,16% DAX-Future 12.656,00 +1,01% +10,58% XDAX 12.650,61 +0,90% +10,51% MDAX 25.027,94 +1,17% +12,79% TecDAX 2.141,49 +1,17% +18,20% SDAX 10.833,15 +0,68% +13,80% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,80 -73 === Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@dowjones.com

DJG/bek/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2017 12:02 ET (16:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 02 PM EDT 05-04-17