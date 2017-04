XETRA-SCHLUSS: Macrons Wahlsieg treibt DAX auf Rekordhoch

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dax ist am Montag auf den höchsten Stand seiner 29-jährigen Geschichte gestiegen. Der Wahlsieg Emmanuel Macrons bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen wurde als Befreiungsschlag aufgenommen und Aktien auf breiter Front gekauft. Der DAX stieg um 3,4 Prozent auf 12.455 Punkte, den höchsten Schlusskurs seit der Einführung des Indexes.

Macron trifft in der Stichwahl in zwei Wochen auf die rechtspopulistische Marine Le Pen, der Umfragen kaum Erfolgschancen attestieren. In den vergangenen Wochen hatte die Möglichkeit einer Stichwahl zwischen Le Pen und dem Linksparteigründer Jean-Luc Mélenchon die Börsen belastet. Entsprechend groß war nun an den Finanzmärkten das Aufatmen.

"Kurzfristig wäre eine Präsidentschaft Macrons für den aktuellen Konjunkturaufschwung in der Eurozone von Vorteil und würde einen möglichen französischen Ausstieg aus der Eurozone und der EU ausschließen", sagte Lukas Daalder, Chefinvestor von Robeco Investment. Die politischen Risiken seien mit dem Sieg Macrons "überschaubarer" geworden, sagte Analyst Tobias Basse von der NordLB. Entsprechend große Erleichterung mache sich nun breit.

Bankaktien führen die Rally an

Angeführt wurden die Kursgewinner von den Bankenwerten. Commerzbank zogen um 9,4 Prozent an und Deutsche Bank um 9,2 Prozent. Zum einen profitierten die Bankentitel vom starken Anstieg der Renditen an den Bondmärkten nach der Wahl vom Sonntag; zum anderen sind die Chancen für eine Präsidentin Marine Le Pen eher schlecht, Macron gilt als proeuropäisch. Das Risiko einer Abkehr Frankreichs vom Euro nimmt also ab. Dieses galt als Horrorszenario für Europas Geldhäuser.

Nicht nur der DAX, auch der MDAX der 50 größten Nebenwerte und der TecDax stiegen auf neue Rekordmarken. Im TecDAX sind 30 Unternehmen aus den Branchen Technologie, Telekom, Biotechnologie und Software enthalten. Von den 30 DAX-Titeln meldeten Adidas, Siemens und SAP neue Höchstkurse.

Überdurchschnittliche Kursgewinne verbuchten solche Aktien, die als besonders konjunktursensibel gelten. Im DAX zählten dazu BASF, Deutsche Post, Heidelbergcement, Infineon und Siemens. Macron ist als Reformer angetreten, das könnte die konjunkturelle Erholung in der Eurozone untermauern, sagten Beobachter.

Zu den wenigen Kursverlierern zählten Siltronic mit einem Minus von 4,4 Prozent. Ein Analystenkommentar von Mainfirst verwies darauf, dass der Hersteller von Wafern für die Halbleiterbranche nur begrenzten Spielraum für höhere Preise haben könnte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 191,8 (Vortag: 109,7) Millionen Aktien im Wert von rund 6,25 (Vortag: 4,30) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und einen -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.454,98 +3,37% +8,48% DAX-Future 12.469,50 +3,18% +8,95% XDAX 12.446,98 +3,04% +8,73% MDAX 24.593,03 +2,54% +10,83% TecDAX 2.063,87 +2,35% +13,92% SDAX 10.514,40 +2,26% +10,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,53% -97 === Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

