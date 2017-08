XETRA-SCHLUSS/Nordkorea und Euro drücken DAX unter 12.000 Punkte

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nordkorea-Krise und der feste Euro haben am Dienstag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax verlor 1,5 Prozent auf 11.946 Punkte und markierte den tiefsten Schlussstand seit Ende März. Händler waren schon erleichtert, dass sich der DAX nach einem sehr schwachen Beginn wenigstens wieder etwas vom Tagestief bei 11.869 Punkten erholte. Gestützt wurde die Stimmung im späten Geschäft vom unerwartet starken Verbrauchervertrauen in den USA.

Übergeordnet bleibt die Situation nun aber eingetrübt. "Die Provokation zumindest seitens Nordkoreas geht weiter", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Mit dieser Entwicklung seien die Investoren auf dem falschen Fuß erwischt worden. "Ein steigender Euro und wachsende geopolitische Risiken belasten den DAX damit gleich doppelt", ergänzte er.

Prosieben senkt Ausblick für Werbemarkt Prosieben hat den Ausblick für den TV-Werbemarkt in Deutschland gesenkt und erwartet ihn 2017 nur noch auf dem Niveau des Vorjahres. Die Aktie erlitt einen massiven Kurseinbruch von 14,5 Prozent. "Hier kommt alles zusammen", sagte ein Händler. Er verwies darauf, dass Goldman Sachs nach der Prosieben-Warnung seine Kaufempfehlung zurückgezogen hat und auch andere Analysten schwer enttäuscht seien.

"Man traut dem Unternehmen nicht mehr richtig, dass sie ihre Prognosen auch im Griff haben", ergänzte der Händler. Die Aktie der RTL-Group wurde gleich mitverkauft und handelte 5 Prozent im Minus, Stroeer verloren 4,1 Prozent.

Die Versicherer litten weiter unter den Hurrikan-Schäden in Texas. Im DAX verloren Munich Re 1,5 Prozent, Hannover Rück gaben im MDAX 1,9 Prozent ab.

Niedrigere Prognose schickt ADVA in den Keller Der Netzwerkausrüster Adva Optical hat wegen einer unerwartet schwachen Auftragslage seine Umsatz- und Ergebniserwartung für das dritte Quartal gesenkt. Der Kurs brach um 27,5 Prozent ein.

Gegen den Trend sehr fest wurden RATIONAL gehandelt. Der Küchenkonzern gewann 3,7 Prozent auf den neuen Rekordstand von 547,65 Euro, nachdem die Analysten von Berenberg die Aktien mit einem Kursziel von 610 Euro zum Kauf empfohlen hatten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 95,2 (Vortag: 35,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,43 (Vortag: 1,57) Milliarden Euro. Es gab 30 Kursverlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.945,88 -1,46% +4,05% DAX-Future 11.942,50 -1,57% +4,37% XDAX 11.946,66 -1,59% +4,36% MDAX 24.324,27 -1,29% +9,62% TecDAX 2.229,18 -1,17% +23,04% SDAX 11.189,82 -1,13% +17,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,43 67 === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2017 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 47 AM EDT 08-29-17