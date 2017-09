XETRA-SCHLUSS/Sehr ruhiger Wochenstart mit kleinen Kursgewinnen

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem sehr ruhigen Geschäft ist der deutsche Aktienmarkt etwas fester in die neue Woche gestartet. Börsianer sprachen von einem weiter günstigen Umfeld, geprägt von Rekordhoch nach Rekordhoch an der Wall Street. Von der Devisenseite kamen kaum Impulse, somit auch kein Störfeuer. Der Euro tendierte seitwärts etwas unterhalb der jüngsten Hochs und kostete bei Börsenschluss etwa 1,19650 Dollar. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher mit 12.559 Punkten. Charttechnisch hat der Index technischen Experten zufolge Potenzial in Richtung des Allzeithochs bei 12.951 Punkte.

Kursgewinne gab es europaweit im Rüstungssektor, denn das Übernahmekarussell dreht sich weiter und sorgt für Bewertungsfantasie. Northrop Grumman übernimmt Orbital ATK für 7,8 Milliarden Dollar, nachdem gerade erst United Technologies angekündigt hatte, den Militärausrüster Rockwell Collins für 23 Milliarden Dollar zu kaufen. Am deutschen Aktienmarkt ging es für MTU um 1,5 Prozent nach oben, für Airbus um 2,2 Prozent.

Südzucker verteuerten sich um 3,4 Prozent. Der Konzern will einem Zeitungsinterview zufolge die Exporte nach dem Ende des Quotensystems in der EU verdoppeln oder verdreifachen. Nach einer Kaufempfehlung für den norwegischen Konkurrenten Yara stiegen K+S im MDAX um 3,3 Prozent. Im SDAX gewannen Klöckner & Co 7,8 Prozent, nachdem die Analysten der Credit Suisse den Titel auf "Outperform" erhöht hatten. Dagegen verloren Zooplus mit Abstufungen nach der jüngsten Gewinnwarnung weitere 5,8 Prozent.

Morphosys-Fantasie auf EU-Zulassung

Morphosys profitierten von der Hoffnung auf eine EU-Zulassung eines Medikaments gegen Schuppenflechte, das auf einem Morphosys-Wirkstoff fußt. In den USA sei es bereits zugelassen, hieß es. Morphosys gewannen 2,8 Prozent auf 68,55 Euro und schlossen damit nur knapp unter dem Jahreshoch bei 68,73 Euro. Nachrichtenlos setzte die ebenfalls im TecDAX enthaltene S+T-Aktie ihren Höhenflug fort und gewann 4,9 Prozent.

va-Q-tec zogen nach Vorlage von Halbjahreszahlen stark an. Das Service-Geschäft des Logistikunternehmens für die Pharmaindustrie ist im ersten Halbjahr um 54 Prozent gewachsen. Der Kurs stieg um 6,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 60,2 (Vortag: 197,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,31 (8,48) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner, 10 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.559,39 +0,32% +9,39%

DAX-Future 12.550,50 +0,31% +9,68%

XDAX 12.563,75 +0,20% +9,75%

MDAX 25.400,80 +0,54% +14,48%

TecDAX 2.386,12 +0,76% +31,70%

SDAX 11.704,75 +0,65% +22,96%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 160,99 -37

