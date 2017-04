XETRA-SCHLUSS/Starke VW-Zahlen halten DAX an 12.000er Marke

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Starke VW-Zahlen haben am Dienstag einen Fall des Dax unter die 12.000er Marke verhindert. Der deutsche Leitindex fiel um 0,9 Prozent auf 12.000 Punkte, belastet vor allem von der Unsicherheit vor der französischen Präsidentschaftswahl.

VW sprangen nach überraschend veröffentlichten Quartalszahlen um 4,4 Prozent nach oben. "Das Ergebnis ist gut", so ein Händler. Die Belastungen der vergangenen Jahre seien abgearbeitet, und nun zeige sich wieder die starke Wettbewerbsposition in der Markenvielfalt und als Global Player, sagte er. Die 4,4 Milliarden operativer Gewinn lägen rund 10 Prozent über der Markterwartung.

Auch Conti drehten im Schlepptau von VW leicht ins Plus. Daimler fielen dagegen um 1,3 Prozent. Jefferies hat die Aktie auf "Underperform" von "Hold" heruntergenommen.

Deutsche Bank und Thyssen schwach Deutsche Bank verloren 1,5 Prozent und Commerzbank 2,1 Prozent. Die Renditen der deutschen Bundesanleihen fielen zeitweise auf den tiefsten Stand des Jahres. Bundesanleihen gelten in unsicheren Zeiten als sichere Häfen, die schrumpfenden Zinsspannen drücken aber auch auf das Gewinnpotenzial der Kreditinstitute.

ABN Amro warnte, Anleger sollten die derzeit kursierenden Umfragen zur französischen Präsidentschaftswahl nicht überbewerten. Diese deuteten zwar auf einen Sieg von Emmanuel Macron in der zweiten Wahlrunde hin. 25 bis 30 Prozent der Wähler seien aber noch unentschlossen, und weitere Wähler in dieser Größenordnung neigten zu einer Enthaltung. Insofern sei eine negative Überraschung mit einem Sieg der EU-feindlichen Politikerin Marine Le Pen oder des Linkspopulisten Jean-Luc Melenchon zwar unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen.

thyssenkrupp fielen um 2,8 Prozent, Salzgitter gaben um 3,6 Prozent nach. Händler machten stark fallende Preise für Stahl und Eisenerz dafür verantwortlich. An der Dalian-Terminbörse in China hat der marktführende September-Future auf Eisenerz 3,7 Prozent eingebüßt. Das Angebot nehme stark zu, hieß es zur Begründung.

HeidelbergCement verloren 2,2 Prozent. Der Baustoffkonzern hat mitgeteilt, dass die US-Tochter Cadman Materials Geschäftsaktivitäten von Cemex für rund 150 Millionen US-Dollar übernimmt.

Im MDAX stiegen Uniper um 1,3 Prozent an, nachdem die Societe Generale den Versorger auf "Buy" heraufgestuft hat.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,8 (Vortag: 75,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,34 (Vortag: 2,77) Milliarden Euro. Es gab 4 Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.000,44 -0,90% +4,52% DAX-Future 12.007,00 -1,01% +4,91% XDAX 11.982,91 -0,87% +4,68% MDAX 24.038,21 -0,97% +8,33% TecDAX 2.001,34 -1,05% +10,47% SDAX 10.174,20 -0,68% +6,88% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,76 +12 ===

April 18, 2017 11:49 ET (15:49 GMT)

