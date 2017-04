XETRA-SCHLUSS/US-Angriff auf Syrien belastet nicht nachhaltig

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Raketenangriff auf eine syrische Militärbasis hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag nur im frühen Geschäft belastet. US-Streitkräfte griffen in der Nacht auf Freitag in Reaktion auf die jüngste Giftgasattacke auf Zivilisten, die vermutlich auf das Konto der syrischen Regierung geht, eine Luftwaffenbasis der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad an. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Militäreinsatz als "grundlegend für die nationale Sicherheit" seines Landes. Der Dax notierte im Tagestief bei 12.145 Punkte, schloss aber nur mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 12.225.

Grund für die gelassene Reaktion dürfte die Erwartung im Handel sein, dass es sich bei dem US-Angriff um eine punktuelle Aktion und nicht um den Beginn einer länger währenden US-Militärkampagne handelte. Auch ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht belastete nur kurz. Die US-Wirtschaft schuf im März lediglich 98.000 neue Stellen und damit deutlich weniger als die prognostizierten 175.000. Allerdings sank die Arbeitslosenquote wider Erwarten auf 4,5 von 4,7 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit rund zehn Jahren.

Anleger warten auf Neuigkeiten vom Trump-Xi-Treffen Die Anleger warteten zum Börsenschluss noch auf Neuigkeiten vom Gipfeltreffen in Florida zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping. Themen waren Nordkorea, Welthandel, Währungspolitik und vermutlich Syrien: Alles Themen, die für die Finanzmärkte von hoher Relevanz sind. Trump hatte zuletzt gemäßigtere Töne gegenüber China angeschlagen. Der Ausgang des Treffens dürfte Hauptthema zu Börsenbeginn am Montag sein.

Auf Unternehmensseite blieb es dagegen ruhig. Am deutschen Aktienmarkt verloren Merck KGaA 0,6 Prozent. Laut Händlern hat HSBC die Papiere auf "Reduzieren" gesenkt. Henkel schlossen 0,7 Prozent oder 0,80 Euro niedriger. Das Kursminus war überwiegend dem Dividendenabschlag von 1,62 Euro je Aktie geschuldet. Erstmals gehandelt wurden die rund 687 Millionen neuen Aktien der Deutschen Bank aus der Kapitalerhöhung. Der Kurs gab um 1 Prozent nach.

Washtec erhöht Jahresprognose - LPKF legt gute Eckdaten vor Nach der Anhebung der Jahresprognose ging es für WashTec um 4,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen erwartet für 2017 nun ein zweistelliges Umsatzprozentwachstum auf mindestens 410 Millionen Euro und eine operative Rendite von über 12 Prozent. Bislang war Washtec von einem Wachstum von "mindestens" 6 Prozent ausgegangen. Für das EBIT war eine "deutliche Steigerung" angepeilt, was nach Lesart des Unternehmens einem Plus von mehr als 6 Prozent entsprach.

Nur knapp zwei Wochen nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr lieferte LPKF Eckdaten für das erste Quartal. Der Umsatz ist um 65 Prozent auf 24,5 Millionen Euro gestiegen und lag damit nach den Worten des Unternehmens "deutlich über dem Plan". LPKF strebt im laufenden Geschäftsjahr Erlöse zwischen 92 bis 100 Millionen Euro an. Sollte sich der Trend aus dem ersten Quartal fortsetzen, läge der Umsatz also am oberen Rand der Erwartungsspanne. LPKF stiegen 13,5 Prozent.

Rhön-Klinikum gewannen 0,1 Prozent. Die Dividendenankündigung für das abgelaufene Jahr von 0,35 Euro je Aktie enttäuschte zwar. Es habe aber mehrere Investoren an der Seitenlinie gegeben, die bei dem Klinikbetreiber Beteiligungen aufstocken wollten, hieß es im Handel. Das habe Kursverluste verhindert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 74,1 (Vortag: 76,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,77 (Vortag: 2,83) Milliarden Euro. Es gab zwölf Kursgewinner, 17 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.225,06 -0,05% +6,48% DAX-Future 12.243,50 -0,16% +6,98% XDAX 12.218,80 -0,01% +6,74% MDAX 24.202,32 +0,38% +9,07% TecDAX 2.046,28 +0,58% +12,95% SDAX 10.179,87 +0,48% +6,94% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,85% +36 === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2017 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 55 AM EDT 04-07-17