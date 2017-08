Xilam bringt Oggy App weltweit heraus

Xilam Animation (Paris:XIL), eines der weltweit führenden Unterhaltungsunternehmen für Kinder, hat weltweit eine Oggy App eingeführt. Das Spiel lässt Fans in ein wildes Rennen zwischen Oggy und rivalisierenden Kakerlaken eintauchen.

Die von Xilam Animation unternehmensintern konzipierte und vom Mobile-Publishing-Unternehmen Playsoft entwickelte offizielle Oggy App bringt ein spannendes interaktives Verfolgungsjagdspiel auf die Smartphones und Tablets der Nutzer. Sowohl das Bildmaterial als auch die Soundeffekte kommen aus demselben Animationsstudio in Paris, das auch die Fernseh-Zeichentrickserie produziert.

Die Küche ist in Aufruhr! Diese bösen Kakerlaken - Joey, Deedee und Marky - haben versucht, Oggys Kühlschrank auszuräumen! Deine Aufgabe? Hefte dich in diesem vollkommen verrückten Verfolgungsspiel an ihre Fersen! Unternehme alles, um sie auf ihrer Flucht zu stoppen, aber pass auf und vermeide die Hindernisse, die sie dir in den Weg legen! Spring, rolle, fliege und nutze deine Klatsche, um diesen vorwitzigen Kakerlaken den Gar auszumachen!

Marc du Pontavice, Gründer und President von Xilam Animation, sagte:

"Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Oggys App bereits mehr als 1,5 Mio. mal heruntergeladen wurde und nun in anderen Ländern von Indien bis Italien ein schnelles Wachstum verzeichnet.?

Das kostenlose Spiel bietet In-App-Einkäufe für aufregende Bonuslevels wie höhere Geschwindigkeiten und Hoverboards. Weitere Highlights der App:

Es gibt 3 verschiedene Welten zu entdecken.

Erforsche die Welt aus der bekannten Serie mit zeichentrickartigen Grafiken!

Schalte diese drei superverrückten Superkräfte frei.

Wildere Hindernisse und Projektile als je zuvor, denen es auszuweichen gilt.

Jede Menge Münzen zum Sammeln und zur Verbesserung von Oggys Fähigkeiten!

Die Möglichkeit, Freunde auf Facebook herauszufordern!

Bis jetzt war die App nur in Frankreich erhältlich, wo sie ein großer Erfolg ist. In Frankreich hat die App bereits mehr als 9.000 Bewertungen erhalten mit einem durchschnittlichen Rating von 4,1 von 5 Sternen.

Mit einem Vertrieb über lineares Fernsehen und SVOD-Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video in mehr als 160 Ländern in aller Welt und Zuschauern in 600 Millionen Haushalten, hat Oggy und die Kakerlaken auch eine treue Fangemeinde auf Facebook, die mehr als 3,5 Mio Fans und 1,2 Mio Abonnenten auf YouTube umfasst.

Nun verfügbar auf iOS und Android, «OGGY » herausgegeben von « Xilam Animation »:

https://itunes.apple.com/us/app/oggy/id660741373

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xilam.oggy

Vorschau für die Oggy App auf YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=e_le6MC_HZE

Über Xilam

Xilam ist eines der führenden Animationsunternehmen Europas. Es produziert und vertreibt originale Kinder- und Familienunterhaltungsprogramme sowohl in 2D- als auch in 3D-Formaten über TV-, Film- und digitale Medienplattformen.

Gegründet 1995 von Marc du Pontavice, besitzt Xilam einen Katalog von mehr als 2.000 Zeichentrickepisoden und 3 Spielfilmen, darunter Marken wie Oggy & the Cockroaches, Zig & Sharko, The Daltons, Rolling with the Ronks! und seine erste Vorschul-Serie, Paprika.

In über 160 Ländern auf allen großen TV-Netzwerken vertretend, erreichen diese Serien auf allen wichtigen digitalen Plattformen, darunter YouTube mit über 2,2 Milliarden Ansichten im Jahr 2016, Zuschauerrekorde, die Xilam zu den weltweit führenden Anbieter von Animationen bestätigen.

Xilam beschäftigt mehr als 400 Angestellte, darunter 300 Künstler, die auf vier Studios in Paris, Lyon, Angoulême und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam aufgeteilt sind.

Xilam is listed on Euronext Paris / Ticker: XIL / ISIN code: FR0004034072.

Xilam ist für das PEA-PME-Kapitalanlagenmodell berechtigt.

