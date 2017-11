Xilam verbucht über 2 Millionen Abonnenten auf YouTube

Xilam (Paris:XIL), preisgekröntes französisches Animationsunternehmen, betreibt über 21 Kanäle auf YouTube. Die digitalen Kanäle von Xilam Animation haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die offiziellen YouTube-Kanäle für Oggy & the Cockroaches, Zig & Sharko, The Daltons und A kind of Magic haben zusammen über 2 Millionen Abonnenten gewonnen.

Der offizielle Oggy & the Cockroaches-Kanal wurde kürzlich vom YouTube Team mit dem "Golden Button" für die Rekordmarke von über 1.300.000 Abonnenten ausgezeichnet. Außerdem erzielte Oggys Kanal in nur drei Jahren nach seiner Einführung im Oktober 2014 über 1.000.000.000 Milliarden Aufrufe.

Mit mittlerweile fast 730.000 Abonnenten erfreut sich Xilams Show Zig & Sharko ebenfalls wachsender Beliebtheit, gefolgt von Daltons, A kind of Magic und Space Goofs.

Marc du Pontavice, Gründer und President von Xilam Animation, sagte: "Mobile Inhalte speziell für Kinder werden vorzugsweise auf Abruf bereitgestellt. Daher freuen wir uns, dass die Shows von Xilam immer mehr von der gesamten Familie angesehen werden, und wir sind stolz darauf, von Anfang an Partner der YouTube Kids App zu sein."

Gregory Dray, Director, Head of Kids/Family Entertainment and Learning, EMEA, YouTube bei Google, ergänzte: "Wir sind beeindruckt davon, wie gut sich Xilam auf YouTube etabliert hat, und freuen uns, dass YouTube Kids Familien auf der ganzen Welt erreicht und unterhält. Die Marke von 1,5 Milliarden LifeTime-Aufrufen ist ein bedeutender Meilenstein für jeden Schöpfer von Videos auf YouTube, und die Shows von Xilam haben eindeutig den Geschmack unserer User getroffen."

Dray weiter: "Xilams beeindruckender Erfolg auf YouTube und YouTube Kids beruht auf der hohen Qualität seiner IPs und auch auf eine durch konstante Innovation und Experimentierfreude geprägte Philosophie, mit der sich das Unternehmen auf die globale On-Demand-Struktur unserer Plattform eingestellt hat. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft, mit der wir gemeinsam Content-Erfahrungen der Spitzenklasse für Millionen von Familien weltweit schaffen."

Aline Bonnet, Content-Manager für YouTube Kids, überreichte die den 1-Millionen-Pokal an Oggy.

https://www.youtube.com/oggy

ENDE

Über Xilam

Xilam ist eines der führenden Animationsunternehmen Europas. Es produziert und vertreibt originale Kinder- und Familienunterhaltungsprogramme sowohl in 2D- als auch in CGI-Formaten über TV-, Film- und digitale Medienplattformen. Gegründet 1995 von Marc du Pontavice, besitzt das preisgekrönte, in Paris ansässige Unternehmen einen Katalog mit mehr als 2.000 Zeichentrickepisoden und 3 Spielfilmen, darunter Marken wie Oggy & the Cockroaches, Zig & Sharko, The Daltons, Rolling with the Ronks und seine erste Vorschul-Serie Paprika.

In über 160 Ländern auf allen großen TV-Netzwerken vertretend, brechen diese Serien auf allen wichtigen digitalen Plattformen, darunter YouTube mit über 250 Millionen Aufrufen pro Monat Zuschauerrekorde, die Xilam als einem der weltweit führenden Anbieter von Animationen bestätigen.

Xilam beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter, darunter 300 Künstler, die in vier Studios in Paris, Lyon, Angoulême und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam tätig sind.

86 / 90 rue notre Dame de Nazareth 75003 Paris - Tel.: (33) 01 40 18 72 00 - Fax: (33) 01 40 03 02 26

www.xilam.com

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 446.500 € - Handelsregister PARIS: 423 784 610 - Umsatzsteuernummer: 423 784 610 00036 - WPA 921 A

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171116006495/de/