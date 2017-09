Yamaha Motor präsentiert das "Cell Picking & Imaging System" CELL HANDLER(TM)

Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKIO:7272) (ISIN:JP3942800008) gab heute die Entwicklung des Zellentnahme-/Bildgebungssystems CELL HANDLERTM bekannt. Dieses Gerät führt einen Teil des Testprozesses zur Evaluierung pharmazeutischer Wirksamkeit, z. B. bei der Entwicklung von neuen Arzneimitteln und Anti-Krebswirkstoffen aus. Es wird eine schnellere und billigere Entwicklung hochwirksamer therapeutischer Medikamente gestatten, was zu einer Senkung der medizinischen Kosten führen wird.

CELL HANDLERTM gestattet die gezielte Wahl einzelner Zellen und deren Transfer auf eine Mikroplatte, bei gleichzeitiger Erfassung/Digitalisierung von Bildern – ein Verfahren, das mit herkömmlichen, manuellen Methoden nur schwer hohen Durchsatz und hohe Genauigkeit erlaubt.

Unter Verwendung der oberflächenmontierten, ultraschnellen und hochpräzisen Pick-&-Place-Technologie von Yamaha Motor arbeiten die neu entwickelte "Picking & Dispensing"-Technologie und die Bildverarbeitungstechnologie zusammen an der Verarbeitung selbst kleiner und zerbrechlicher Zellen. Darüber hinaus wurden eine einzigartige und spezielle Einwegspitze und eine Kammer von Yamaha Motor entwickelt, die zum CELL HANDLERTM-System passen.

Derzeit ist starkes Wachstum im Markt für Unternehmen, die Zellen verwenden, zu beobachten und angesichts der jährlichen Zunahme an Krebspatienten besteht ein Bedarf an einer weiteren Verbesserung der Qualität und Wirksamkeit von Anti-Krebs-Empfindlichkeitstests und Biomarkertests. Die Entwicklung des CELL HANDLERTM-Systems ist Teil des Ziels von Yamaha Motor, im Rahmen des 2016 gestarteten, dreijährigen, neuen, mittelfristigen Managementplans, die Wachstumsstrategien zu beschleunigen und zu stärken.

Yamaha Motor (TOKIO:7272) ist ein weltweit führender Hersteller von Motorrädern, Marineprodukten, elektrischen Produkten und intelligenten Maschinen. Das vielfältige Geschäft und die große Bandbreite an Produkten des Unternehmens basieren auf seinen firmeneigenen Technologien, die sich auf Motoren, Fahrgestell und Rumpf sowie elektronische Steuerung konzentrieren. Über seine 140 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (Equity-Methode) in 30 Ländern geht Yamaha Motor weltweiten Entwicklungs-, Produktions- und Vermarktungsaktivitäten nach. Etwa 90 Prozent des konsolidierten Nettoumsatzes werden in mehr als 200 Ländern außerhalb Japans generiert. Das Unternehmen nimmt kontinuierliche Umstrukturierungen an seinen globalen Maschinenbau-, Produktions- und Marketingkapazitäten vor, um für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum zu sorgen. Bitte besuchen Sie https://global.yamaha-motor.com/ir/report/.

