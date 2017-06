YouGov - May könnte Mehrheit im Parlament um 13 Sitze verfehlen

London (Reuters) - Bei der britischen Unterhauswahl in einer Woche könnten Premierministerin Theresa May und ihre Konservativen die absolute Mehrheit um 13 Sitze verfehlen.

Dies ergab eine Projektion des Instituts YouGov vom Freitag. Die Mehrheit der Sitze würde bei 326 liegen. Die Konservativen kämen auf 313. Die Partei fällt damit weiter zurück. Am Donnerstag hatte das Rechenmodell von YouGov ergeben, dass die Konservativen neun Sitze von der Mehrheit entfernt lagen. Die oppositionelle Labour-Partei würde der neuen Projektion zufolge auf 257 Sitze kommen, vier mehr als noch am Donnerstag.

Die Wahl findet am nächsten Donnerstag statt. May hatte sie im April überraschend angesetzt. Sie will damit ihre Mehrheit ausbauen und so ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken. Ein Zurückfallen hinter die bisherigen Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus würde May auch bei den Brexit-Verhandlungen mit den anderen EU-Staaten schwächen. Als die Wahl ausgerufen wurde, konnte May in den YouGov-Berechnungen eine Mehrheit von 330 Sitzen ausweisen.