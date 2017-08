Zahl der Arbeitslosen in Frankreich im Juli gestiegen

Paris (Reuters) - Trotz der verbesserten Wirtschaftslage in Frankreich ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli wieder gestiegen.

Wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte, waren Ende vergangenen Monats rund 3,52 Millionen Menschen als erwerbssuchend gemeldet. Das ist ein Prozent mehr als im Juni und so viele wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Die Zahlen zeigen, dass sich die gute Stimmung in der Geschäftswelt und unter den Verbrauchern noch nicht in einem dauerhaften Rückgang der Arbeitslosenzahlen niederschlägt. Noch im Juni hatte sich die Lage etwas entspannt. Die Arbeitslosenrate lag im zweiten Quartal bei 9,5 Prozent.

Präsident Emmanuel Macron will den Jobmarkt in Schwung bringen, in dem er das vergleichsweise strenge französische Arbeitsrecht lockert. Konkrete Pläne werden kommende Woche erwartet. Macrons Vorgänger hatten mit ähnlichen Vorhaben immer wieder heftigen Widerstand der Gewerkschaften ausgelöst. Nach der Amtsübernahme des neuen Staatsoberhaupts im Mai setzen viele Unternehmer auf wirtschaftsfreundliche Reformen, um die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone nach jahrelanger Schwäche wieder auf Kurs zu bringen.