Zahl der Flugpassagiere steigt im ersten Halbjahr

WIESBADEN (Dow Jones)--Im ersten Halbjahr 2017 ist die Zahl der von deutschen Flughäfen abreisenden Passagiere um 6,4 Prozent auf 55,2 Millionen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm das Passagieraufkommen ins Ausland von Januar bis Juni um 7,6 Prozent auf 43,2 Millionen zu. Die Zahl der Inlandspassagiere erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 11,9 Millionen.

Die Zahl der Flugreisenden ins europäische Ausland stieg um 7,1 Prozent auf knapp 33,8 Millionen. Besonders starke Zunahmen gab es hierbei für Zypern mit 78,1 Prozent, Griechenland mit 20,7 Prozent sowie Portugal mit 15,8 Prozent. In die Türkei flogen im ersten Halbjahr 2017 dagegen 9,1 Prozent weniger Flugreisende als im Vorjahreshalbjahr.

Die Zahl der Flugpassagiere im Interkontinentalverkehr stieg überdurchschnittlich um 9,1 Prozent auf fast 9,5 Millionen. Hohe Zuwächse hatte hier das Flugziel Afrika mit 28,0 Prozent, was unter anderem an der enormen Zunahme für Ägypten lag: Die Zahl der Flugpassagiere mit diesem Ziel stieg um 49,4 Prozent auf 572.000.

August 24, 2017

