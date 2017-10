Zahl der Todesopfer bei Anschlag in Somalia steigt auf 85

Mogadischu (Reuters) - Die Zahl der Todesopfer zweier Bombenanschläge in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist nach Polizeiangaben bis Sonntagvormittag (MESZ) auf 85 gestiegen.

Am Samstag war zunächst eine in einem Lastwagen versteckte Bombe an einer belebten Kreuzung im Zentrum der Stadt detoniert. Dort befinden sich Regierungsgebäude, ein Hotel, Restaurants, Geschäfte und Wohnhäuser. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Zwei Stunden später explodierte eine zweite Bombe im Stadtbezirk Medina.

In Somalia kämpft die islamistische Al-Schabaab-Miliz gegen die Regierung und für einen streng islamischen Staat. Sie gilt als ein Ableger der Al-Kaida und kontrolliert Teile Südsomalias.