ZDF: Drei Deutsche bei Anschlag in Barcelona getötet

BERLIN (AFP)--Unter den Todesopfern von Barcelona sind möglicherweise auch Deutsche. Das ZDF berichtete am Donnerstagabend unter Berufung auf Sicherheitskreise, drei Deutsche seien bei dem Anschlag im Zentrum der Stadt getötet worden. Eine Bestätigung von offizieller Seite lag dazu zunächst nicht vor.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete, Vertreter des deutschen Generalkonsulats in Barcelona und das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts stünden mit den spanischen Behörden in engem Kontakt. "Ob deutsche Staatsangehörige betroffen sein könnten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar."

Ein Lieferwagen war am Nachmittag in eine Menschenmenge auf der Flaniermeile Las Ramblas gerast. Dabei wurden nach Angaben der spanischen Behörden mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

