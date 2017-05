ZDF-Komödie entscheidet TV-Abend für sich - ESC konstant

BERLIN (dpa-AFX) - Die ZDF-Komödie "Ein schrecklich reiches Paar" hat am Donnerstagabend im deutschen Fernsehen den Ton angegeben. 4,65 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Film mit Thomas Heinze und Lisa Martinek, die sich angesichts drohender Scheidung und Mittelosigkeit entführen lässt und das Lösegeld einsacken will. Der Marktanteil betrug 15,4 Prozent. Im Ersten verfolgten parallel lediglich 3,46 Millionen Menschen (11,4 Prozent) "Hirschhausens Quiz des Menschen". Das zweite Halbfinale bei ESC-Halbfinale in Kiew sahen ab 21 Uhr auf dem ARD-Sender One 570 000 Zuschauer (2,2 Prozent) - 560 000 waren es beim ersten Halbfinale am Dienstag./cr/DP/fbr