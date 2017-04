"Wir sind zufrieden damit", sagte er zwar am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters auf dem Bankentag in Berlin. Weitere Details ließ er sich aber nicht entlocken. Die Zeichnungsfrist endet im Laufe des Tages. Die Deutsche-Bank will mit der Erhöhung des Grundkapitals um fast 50 Prozent die Debatte um eine zu dünne Kapitaldecke beenden. Mit den acht Milliarden Euro steigt ihre harte Kernkapitalquote von knapp zwölf auf mehr als 14 Prozent. Das ist mehr als die meisten europäischen Banken aufweisen können.

