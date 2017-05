Zeitung - Anschlag auf deutschen Diplomaten in Libyen geplant

Berlin (Reuters) - Eine Extremistengruppe um den jüngeren Bruder des Manchester-Attentäters hat einem Zeitungsbericht zufolge einen Anschlag auf den deutschen UN-Gesandten Martin Kobler in Libyen geplant.

Das auf die Fahrzeugkolonne geplante Attentat in Tripolis habe verhindert werden können, berichtete die britische Zeitung "Telegraph" unter Berufung auf Diplomatenkreise. Libysche Sicherheitsdienste hätten die Gruppe um den 20-jährigen Haschim Abedi monatelang beobachtet. Dieser sei ein wichtiges Mitglied der Zelle gewesen und am Dienstag in Tripolis unter dem Verdacht festgenommen worden, Beziehungen zur Extremistenorganisation IS zu unterhalten.

Der 22-jährige Salman Abedi, der in Großbritannien geboren wurde, hatte sich am Montagabend nach einem Popkonzert in Manchester in die Luft gesprengt. Dabei wurden weitere 22 Menschen getötet. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch der Vater Abedis festgenommen.