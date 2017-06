Zendesk erfüllt die höchsten Datenschutzstandards und erhält europäische BCR-Bestätigung

Zendesk, Inc. (NYSE: ZEN) ein führender Anbieter von Software für bessere Kundenbeziehungen, gab heute bekannt, dass er das EU-Verifizierungsverfahren durch den Irish DPC (sowohl vom UK Information Commissioner’s Office (ICO) als auch von der Dutch Data Protection Authority (DPA) fachlich geprüft) für seine globalen Binding Corporate Rules (BCRs) als Datenverarbeiter und als für die Verarbeitung Verantwortlicher durchlaufen hat. Diese maßgebliche behördliche Bestätigung verifiziert Zendesks Umsetzung der höchstmöglichen Standards zum weltweiten Schutz personenbezogener Daten; dies betrifft sowohl die personenbezogenen Daten seiner Kunden als auch Mitarbeiter.

"Es ist uns äußerst wichtig, unseren Kunden Sicherheit beim Schutz ihrer Daten zu bieten. Die Bestätigung unserer BCRs ist von großer Bedeutung für uns und demonstriert unser anhaltendes Engagement für den Schutz personenbezogener Daten bei Zendesk", so John Geschke, Syndikus und Senior Vice President of Administration bei Zendesk. "Zusätzlich zu unseren BCRs ist Zendesk eine zertifizierte Vertragspartei des EU-US Privacy Shield und wird auf Wunsch seiner Kunden die Zendesk Datenverarbeitungsvereinbarung (Data Processing Agreement) unterzeichnen, die EU-Modellklauseln enthält."

"Dies bekräftigt, dass Zendesk ein globales Unternehmen ist, das Sicherheit und Datenschutz als zentrale Komponenten bewertet", sagte John Crossan, Vice President EMEA bei Zendesk. "Infolge der Bestätigung unserer BCRs durch den Irish DPC wissen Unternehmen in ganz Europa, dass sie es mit einem der sichersten Anbietern von Kundenbeziehungssoftware weltweit mit den zurzeit höchsten Datenschutzstandards zu tun haben, wenn sie mit Zendesk Geschäfte machen."

BCRs sind interne unternehmensspezifische Datenschutzrichtlinien, die es einem weltweit agierenden Unternehmen ermöglichen, innerhalb des Unternehmens personenbezogene Daten zu übermitteln (als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung) und personenbezogene Daten seiner EWR-Kunden auf gruppeninterner Basis weltweit zu verarbeiten (als Datenverarbeiter).

Die Bestätigung stützt sich auf strenge Kriterien, die von den Europäischen Datenschutzbehörden festgelegt werden, und das Verfahren erforderte eine eingehende Prüfung von Zendesks globalen Datenschutz-Compliance-Richtlinien und -Verfahrensweisen, wie von den europäischen Datenschutzbehörden vorgeschrieben. Zendesk ist eines von wenigen Softwareunternehmen auf der Welt, das die Bestätigung seiner BCRs erhalten hat, und das bisher erst zweite Unternehmen, das die Bestätigung vom Irish DPC erhalten hat. Es wurde während des gesamten behördlichen BCR-Prüfungsprozesses von der führenden europäischen Anwaltskanzlei Fieldfisher unterstützt.

BCRs ermöglichen internationalen Unternehmen, ihre Praktiken in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten zu standardisieren, indem sie an den strengen europäischen Datenschutzstandards gemessen ein gleiches Maß an Schutz und Sicherheit gewährleisten, unabhängig davon, wo auf der Welt der Kunde ansässig ist. Sie zeigen, dass Datenschutz ein wesentlicher Bestandteil der Art und Weise ist, wie ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ausübt, und sie bestätigen, dass das Unternehmen im Umgang mit Daten die höchstmöglichen Standards hat. Dieser Umstand verschafft selbst den datensensibelsten und sicherheitsbewusstesten Unternehmen auf der Welt Sicherheit, wenn sie mit Zendesk zusammenarbeiten.

Ein Forrester-Bericht über Datenschutzgesetze der EU hat hervorgehoben, dass die Umsetzung von BCRs ein zusätzliches Engagement für Datenschutz unter Beweis stellt und die Bedenken von europäischen Entscheidungsträgern beim Datentransfer entschärft. Immer mehr internationale Unternehmen sind überzeugt, dass die Verwendung von BCRs ein angemessener und praktischer Mechanismus für die Verwaltung von grenzüberschreitenden Datenflüssen ist.

Zendesk hat mehr als 101.000 kostenpflichtige Kundenkonten weltweit in verschiedenen Branchen. In der EMEA-Region besitzt das Unternehmen über 35.000 kostenpflichtige Kundenkonten, bei denen es Ende März 2017 einen Zuwachs von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen konnte, darunter John Lewis, Trustpilot, Lampiris und e-Boks.

Neben der Bestätigung seiner BCRs hat Zendesk seine SOC 2 Type II Compliance erreicht. Zendesk ist zudem nach ISO 27001:2013 und 27018:2014 zertifiziert, dem Standard zum Schutz personenbezogener Daten (Personally Identifiable Information – PII) in der Cloud, der von der International Standards Organisation (Internationalen Normenorganisation) festgelegt wurde. Darüber hinaus hat Zendesk, Inc. die Genehmigung, seine Cloud-Softwaredienstleistungen auf der "G-Cloud 9" Plattform des UK Government Digital Marketplace zu verkaufen.

