Unter anderem dank starker Nachfrage nach seinem Tuberkulosetest Quantiferon konnte das an der Nasdaq und im TecDAX notierte Unternehmen im ersten Quartal seinen Umsatz steigern und beim Gewinn noch deutlicher zulegen, wie QIAGEN am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Für das Gesamtjahr hält das Unternehmen an seinen Zielen fest.

Die Erlöse kletterten in den ersten drei Monaten um 3 Prozent auf 307,7 Millionen Dollar, wobei sich allerdings der starke Dollar negativ niederschlug. Währungsschwankungen herausgerechnet betrug das Umsatzplus 5 Prozent. Dabei konnte QIAGEN seinen Gewinn um 12 Prozent auf 17,7 Millionen Dollar steigern. Um Sonderposten und Restrukturierungskosten bereinigt kletterte das Konzernergebnis von 44,9 Millionen Dollar im Vorjahr auf 50,8 Millionen Dollar - das war ein Plus von 13 Prozent. Die bereinigte Kennziffer fiel dabei besser aus als von Analysten erwartet.

VENLO (dpa-AFX)

Bildquellen: Qiagen