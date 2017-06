Zustand von angeschossenem US-Spitzenpolitiker weiter kritisch

Washington (Reuters) - Der bei einem Feuerüberfall verletzte US-Spitzenpolitiker Steve Scalise ist zum dritten Mal operiert worden.

Er befinde sich nach wie vor in einem kritischen Zustand, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Ein 66-jähriger Mann hatte am Mittwoch die Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus sowie drei weitere Personen beim Sporttraining durch Schüsse verletzt. Scalise wurde an der Hüfte getroffen und erlitt innere Verletzungen, Knochenbrüche und starke Blutungen. Der Täter wurde von der Polizei angeschossen und erlag später seinen Verletzungen. Äußerungen in den sozialen Medien deuteten darauf hin, dass der Mann ein scharfer Kritiker der Republikaner und von Präsident Donald Trump war.