Zypries-Berater sehen Obergrenzen für Bargeldgeschäfte kritisch

BERLIN (dpa-AFX) - Berater von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) lehnen Beschränkungen für Bargeldgeschäfte ab, wie sie Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) anstrebt. "Es ist zu befürchten, dass solche Obergrenzen vor allem normale Bürger und normale Aktivitäten betreffen, da Schattenwirtschaft und Kriminalität sich der Überwachung leichter entziehen beziehungsweise alternative Zahlungsmethoden aufbauen können", heißt es einem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium: "Der Eingriff in die Freiheit normaler Bürger erscheint als unverhältnismäßig."

Schäuble und andere EU-Finanzminister loten seit längerem abgestimmte Bargeld-Obergrenzen in Europa aus - auch im Kampf gegen Terrorfinanzierung und Geldwäsche. In mehreren EU-Staaten gelten bereits Grenzen für Bargeld-Zahlungen: In Frankreich liegt diese bei 1000 Euro, in Italien bei 3000 Euro. Schäuble schlägt 5000 Euro vor. Es geht in der Debatte nicht darum, Bargeld abzuschaffen.

Kritiker bezweifeln, dass mit Obergrenzen Kriminalität bekämpft werden kann. Sie verweisen darauf, dass es in Ländern mit einer Bargeld-Obergrenze nicht weniger Kriminalität gebe. Die Deutschen zahlen trotz wachsender Digitalisierung weiter gerne auch mit Münzen und Scheinen. Nach früheren Angaben der Bundesbank ist der Wert des in Umlauf gebrachten Bargelds 2016 um über sieben Prozent gestiegen./sl/DP/stb