Zypries hält Leistungsbilanzüberschuss von 4 Prozent für fair

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hält es für notwendig, den hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss beinahe zu halbieren. Ein Leistungsbilanzüberschuss von 4 Prozent der Wirtschaftsleistung sei fair, sagte Zypries bei der Vorstellung der Frühjahrsprognose der Bundesregierung zum Wirtschaftswachstum in Berlin.

Die SPD-Politikerin verwies auf den Strauß von Gegenmaßnahmen, den Deutschland gegen die international schwer in die Kritik geratenen Überschüsse beschlossen hat. Als am wichtigsten wertete sie die Einführung des Mindestlohns und die Steigerung der staatlichen Investitionen. Die Schritte zeigten bereits Wirkung. "In den letzten drei Jahren ist er kontinuierlich nach unten gegangen, es wird immer weniger", sagte die Ministerin.

Der Leistungsbilanzsaldo dürfte nach der Frühjahrsschätzung der Bundesregierung wegen der relativ kräftigen Binnennachfrage und höherer Ölpreise von 8,3 Prozent des nominalen BIP im Jahr 2016 auf 7,3 Prozent im Jahr 2018 zurückgehen.

Sowohl der neuen US-Regierung als auch dem Internationalen Währungsfonds sowie der EU-Kommission sind die deutschen Überschüsse ein Dorn im Auge. Sie befürchten dadurch schädliche Ungleichgewichte im Welthandel. Kern des Leistungsbilanzüberschusses ist der starke deutsche Export, der deutlich über den Importen Deutschlands liegt. Aus Sicht der Bundesregierung ist das ein Ausdruck der hohen Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen.

April 26, 2017 07:16 ET (11:16 GMT)

